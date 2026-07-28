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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

اعزام بیش از ۱۷۰۰زائر اربعین حسینی از سیستان و بلوچستان به مرزهای غربی

اعزام بیش از ۱۷۰۰زائر اربعین حسینی از سیستان و بلوچستان به مرزهای غربی

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: تعداد ۱۷۵۸ زائر اربعین حسینی با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل مسافری این استان به مرزهای شلمچه و مهران اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی عصر سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح جابه‌جایی زائران اربعین، از ۲۵ تیرماه تا ۵ مردادماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۷۵۸ زائر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان به مرزهای غربی کشور اعزام شده‌اند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان گفت: در این مدت، ۱۱۵۵ زائر در قالب ۲۷ سفر به مرز شلمچه و ۶۰۳ زائر نیز در قالب ۱۴ سفر به مرز مهران جابجا شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به خدمات ناوگان باری استان در پشتیبانی از مراسم اربعین افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۱۸ دستگاه ناوگان باری به صورت رایگان نسبت به حمل و انتقال مواکب عزاداری به مرز مهران اقدام کرده‌اند.

مبارکی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های بخش حمل‌ونقل مسافری و باری استان برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و منظم به زائران اربعین حسینی به کار گرفته شده و این روند تا پایان اجرای طرح ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6902029

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