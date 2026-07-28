خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهبردهای توسعه سرمایه انسانی، نقشی محوری در توانمندسازی نیروی کار و ارتقای بهره‌وری ایفا می‌کنند.

این آموزش‌ها با پل زدن میان دانش نظری و مهارت‌های عملی، خلأ موجود میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار را پر می‌کنند؛ با انتقال دانش‌های تخصصی و به‌روز، افراد نه‌تنها شانس اشتغال خود را افزایش می‌دهند، بلکه به موتور محرکه‌ای برای پویایی اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری تبدیل می‌شوند.

در دنیای پیچیده امروز، ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، بسترساز شکوفایی خلاقیت، افزایش رقابت‌پذیری ملی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار و متوازن است.

کارآفرینی، موتور محرکه‌ اقتصاد مقاومتی است

جلیل شهریاری، مدیر کل فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن روز کارآفرین، مهارت‌آموزی را شالوده‌ کارآفرینی پایدار دانست.

وی تصریح کرد: کارآفرینی، موتور محرکه‌ اقتصاد مقاومتی است و این موتور، سوخت خود را از مهارت و دانش فنی کسب می‌کند، در جهان رقابتی امروز، کارآفرین موفق کسی است که پیش از جذب سرمایه، بر روی توانمندی تخصصی خود سرمایه‌گذاری کرده باشد.

شهریاری این مناسبت را فرصتی برای بازتعریف پیوند میان آموزش‌های رسمی و نیاز بازار کار عنوان کرد و افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، به عنوان بزرگترین متولی ارائه‌ آموزش‌های غیررسمی مهارتی، مأموریت خود را تنها به صدور گواهینامه محدود نکرده است؛ بلکه با راه‌اندازی مراکز آموزشی، مشاوره و هدایت شغلی در کارگاه‌های دولتی و خصوصی، تلاش کرده‌ایم مسیر تبدیل یک مهارت‌آموز به یک کارآفرین خلاق را کوتاه کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ خوداشتغالی، خاطرنشان کرد: امروز سربازان جبهه‌ تولید، جوانانی هستند که با تکیه بر یک مهارت کاربردی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک اما موثری را پایه‌گذاری کرده‌اند؛ مهارت کلید آزادسازی ظرفیت‌های درونی افراد است و هر مهارت‌آموخته، یک کارآفرین بالقوه است که می‌تواند با حمایت‌های هدفمند، چرخ‌های اشتغال را در کشور به حرکت درآورد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت تطبیق آموزش‌های مهارتی با زیست‌بوم اقتصادی استان، از گسترش قابل‌توجه آموزش‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین استقبال پرشور از حرفه‌های بومی خبر داد.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۱۲ نفر در بخش آموزش‌های حمل‌ونقل برون‌شهری مهارت دیده‌اند، گفت: تلاش کردیم آموزش‌ها را دقیقا منطبق بر زیست‌بوم اقتصادی استان پیش ببریم؛ یکی از نیازهای جدی که رانندگان برون‌شهری ما با آن مواجه بودند، نبود دسترسی آسان به آموزش‌های تخصصی و آزمون‌های مربوطه بوده است؛ پیش از این، هر کس می‌خواست حرفه رانندگی برون‌شهری را بیاموزد یا آزمون بدهد، ناچار بود صرفا به زاهدان مراجعه کند که این امر سختی و هزینه زیادی به مردم تحمیل می‌کرد.

شهریاری با ابراز خرسندی از تغییر این رویه افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، اکنون این خدمات از زابل تا چابهار توزیع شده است؛ تعدادی از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای مجوزهای لازم را دریافت کرده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا خدمات آموزشی و آزمون در دسترس همگان قرار گیرد و مردم مجبور به جابه‌جایی بین شهرها نباشند.

وی اظهار داشت: این اقدام نه‌تنها هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه جوانان برای ورود به این حرفه را نیز افزایش خواهد داد.

حوزه پوشاک؛ پرتکرارترین حرفه آموزش داده شده

مدیرکل فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان با برشمردن حرفه‌های متنوعی که به سبد آموزشی استان اضافه شده است، تصریح کرد: این حرفه‌ها شامل رانندگی محموله‌های خطرناک، راننده اتوبوس برون‌شهری، راننده سواری کرایه برون‌شهری، راننده کامیون و کامیونت حمل کالای برون‌شهری، راننده مینی‌بوس برون‌شهری و همچنین مدیریت و مسئول فنی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و کالا می‌شود.

وی آمار ۱۲ هزار و ۲۱۲ نفری آموزش‌دیدگان این حوزه را حاصل عزم جدی برای رفع خلأهای مهارتی در یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی سیستان و بلوچستان یعنی حمل‌ونقل جاده‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد با افزایش دسترسی و کیفیت آموزش‌ها، سطح ایمنی و تخصص در ناوگان حمل‌ونقل استان ارتقا یابد.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه آماری از پرتکرارترین حرفه‌های آموزش‌دیده در بخش دولتی، بر پیوند عمیق آموزش‌ها با فرهنگ و ظرفیت‌های بومی تأکید کرد و گفت: در سال گذشته، پرتکرارترین حرفه‌ای که در مراکز دولتی فنی و حرفه‌ای آموزش داده شده است؛ دوزندگی لباس سنتی بلوچی زنانه با یک‌هزار و ۵۱۴ نفر بوده است؛ این آمار نشان‌دهنده استقبال بالای بانوان از این هنر ارزنده و پیوند عمیق آموزش‌های ما با فرهنگ بومی استان است.

وی حرفه دوم را لوله‌کش لوله‌های پلیمری با ۷۹۱ نفر اعلام کرد و افزود: نفرات رتبه دوم تقریبا نصف رتبه اول است که نشان می‌دهد چه تقاضای گسترده‌ای برای حرفه‌های مرتبط با پوشاک سنتی وجود دارد؛ در رتبه سوم، سرویس‌کار خودرو با ۷۷۵ نفر و در رتبه چهارم بنای ساختمان با ۷۵۳ نفر قرار دارند؛ این دو حرفه نیز به‌خوبی نیاز بازار کار استان، به‌ویژه با توجه به پروژه‌های عظیم نهضت ملی مسکن و جایگاه ترانزیتی استان را بازتاب می‌دهند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: این یعنی ما همزمان که میراث مهارتی استان را حفظ کرده‌ایم، به سمت فناوری‌های نوین هم گام برداشته‌ایم؛ تحلیل این آمار به ما کمک می‌کند تا با دقت بیشتری منابع و تجهیزات خود را مدیریت کنیم و دقیقا متناسب با استقبال عمومی و نیاز بازار پیش برویم.

مهارت، شاه‌کلید توسعه‌ کارآفرینی مولد است

سید محمد محمدی ایوبی، معاون آموزش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز کارآفرین، از بازنگری در استانداردهای آموزشی بر اساس زنجیره‌ ارزش کارآفرینی خبر داد.

وی با بیان اینکه دیپلماسی مهارت، شاه‌کلید توسعه‌ کارآفرینی مولد است، اظهار داشت: دوران آموزش‌های ایزوله و دور از فضای کسب‌وکار به سر آمده است؛ برنامه‌ تحولی فنی و حرفه‌ای، تلفیق آموزش‌های تخصصی فنی با مهارت‌های نرم کارآفرینی مانند بازاریابی، مدیریت مالی و آشنایی با قوانین کسب‌وکار است تا مهارت‌آموز، همزمان با یادگیری فنی، شیوه‌ خلق ثروت از آن را نیز فراگیرد.

محمدی ایوبی با اشاره به نقش مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در تسهیل ورود کارآفرینان به بازار، گفت: امروزه در مراکز منتخب، کارآفرینان برتر در کنار مربیان به انتقال تجربه‌های عینی می‌پردازند؛ هدف این است که کارگاه‌های مهارتی به زیست‌بوم کارآفرینی تبدیل شوند؛ جایی که خلاقیت و چابکی، جایگزین نگاه شغلی صرف شود.

وی در ادامه در تشریح برنامه‌های توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های بین‌دستگاهی، از ارتقای ۱۱ کارگاه آموزشی با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی خبر داد.

معاون آموزش و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه‌ای با اشاره به نتایج ملموس این رویه افزود: با بهره‌گیری از این فرصت، موفق شده ایم ۱۱ کارگاه آموزشی را در استان ارتقا دهیم؛ این کارگاه‌ها شامل حوزه‌های متنوعی می‌شود که مستقیما با نیازهای بازار و اشتغال استان پیوند خورده است.

وی اظهار داشت: این یک تحول مهم است؛ چرا که رشته‌های نوین و منطبق با فناوری‌های روز در شهرستان‌هایی که کمتر به آن‌ها توجه می‌شد، مستقر شده و جوانان آن مناطق با مشاغل آینده آشنا شدند.

محمدی ایوبی با تأکید بر اینکه این کارگاه‌ها تنها بخشی از لیست ارتقایافته‌ها هستند، تصریح کرد: نکته مهم این است که وقتی با کمبود اعتبارات دولتی مواجه می‌شویم، از هر مسیر و هر کمکی برای توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استفاده می‌کنیم؛ اعتبارات مسئولیت اجتماعی، نمونه‌ای از این رویکرد است که هم به نفع بنگاه‌هاست و هم به نفع مردم، این مدل همکاری می‌تواند الگویی برای سایر نهادها و شرکت‌ها باشد تا در کنار هم بتوانیم زیرساخت‌های مهارتی استان را بیش از پیش تقویت کنیم.