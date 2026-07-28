به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تکواندو شکوفهها و خردسالان استان در روز پنجشنبه ۸ مردادماه در سالن تختی شهرکرد برگزار میشود.
این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد انگیزه، افزایش تجربه مسابقاتی و آشنایی نونهالان با فضای رقابتهای رسمی برگزار میشود تا ورزشکاران خردسال و شکوفه بتوانند در محیطی استاندارد، توانمندیهای فنی خود را محک بزنند و با کاهش استرس و افزایش اعتمادبهنفس، گامهای مؤثری در مسیر قهرمانی بردارند.
این رقابتها ویژه تکواندوکاران دارای کمربندهای زرد، سبز و آبی برگزار خواهد شد و ردههای سنی شامل، شکوفهها: متولدین ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ به بعد (سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، خردسالان: متولدین ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ میشود.
همراه داشتن بیمه ورزشی معتبر و ثبت کمربند در سامانه فدراسیون تکواندو از الزامات حضور در این مسابقات است و از مربیان و خانوادههای ورزشکاران دعوت میشود با فراهم کردن شرایط لازم، زمینه حضور آیندهسازان تکواندو استان را در این رویداد فراهم کنند.
این مسابقات برای کشف استعدادهای نوظهور و آمادهسازی نسل آینده تکواندو استان جهت حضور موفق در رقابتهای استانی و کشوری خواهد بود.
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