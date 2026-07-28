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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

کشف ۹۰ همت کالای قاچاق و احتکاری در سه ماه توسط پلیس

کشف ۹۰ همت کالای قاچاق و احتکاری در سه ماه توسط پلیس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از تشکیل بیش از ۳۶۰۰ پرونده در حوزه احتکار و قاچاق کالا طی سه ماه نخست سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ، از عملکرد موفق کارآگاهان این پلیس در مقابله با احتکار کالا و همچنین مقابله با قاچاق کالا در سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

وی گفت: در راستای مقابله با احتکار، طی سه ماه گذشته ۱۱۲۴ فقره پرونده برای محتکران تشکیل شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۴۰ درصدی را نشان می دهد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد : در این مدت بیش از ۲۷ میلیون قلم کالای احتکاری از جمله لوازم خانگی ، وسایل صوتی و تصویری و ... و همچنین بیش از ۶۵۱ تن کالای اساسی احتکاری از قبیل گندم، جو، ذرت، برنج به ارزش بیش از ۴۲ همت کشف و ضبط شده است.

رشد ۱۵۳ درصدی کشف پرونده های کلان و سازمان یافته در حوزه مقابله با قاچاق کالا

سردار رحیمی در ادامه در تشریح اقدامات این پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و با اشاره به اینکه تمرکز این پلیس در مقابله با قاچاق کالا بر پرونده های کلان و سازمان یافته است و این حوزه رشد ۱۵۳ درصدی پرونده های کشف شده را در این مدت شاهد هستیم، گفت: در این زمینه نیز ۲۴۸۲ فقره پرونده در حوزه قاچاق سوخت، قاچاق دام ، قاچاق دارو،لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی ، کالای دخانی و... تشکیل و در این راستا بیش از ۴۸ همت انواع کالای قاچاق کشف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد : این پلیس با جدیت به رصد و برخورد با پدیده های احتکار و قاچاق کالا در بازار ادامه خواهد داد.

وی افزود: هموطنان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاقچیان و محتکران کالا در بستر سروش، بله، ایتا و... به آدرس @police۳۰۱۱۰ ارسال نمایند.ما قدردان همکاری و همراهی مردم هستیم.

کد مطلب 6901467

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