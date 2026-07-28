به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حسنی، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی از محل نگهداری کالای قاچاق در یکی از محلات این بندر تجاری مطلع شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار مورد نظر یک‌هزار و ۲۰ دستگاه پنکه مه‌پاش خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه ارزش ریالی این محموله قاچاق را بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ حسنی همچنین با اشاره به عملیات دیگری در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی ۱۴۵ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه ارزش این محموله قاچاق را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر، پرونده تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی با بیان اینکه تلاش‌های پلیس به صورت شبانه‌روزی و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه دپوی سوخت یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.