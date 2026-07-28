به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، با گذشت بیش از ۱۵۰ روز از آغاز درگیری‌های نظامی در منطقه، تبعات این تنش‌ها بر گذرگاه حیاتی تنگه هرمز و تجارت جهانی انرژی همچنان ادامه دارد و تردد در خلیج فارس با کاهش محسوسی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، ناامنی در تنگه هرمز موجب شده است هزینه بیمه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در مقایسه با دوره پیش از بحران، تا ۱۰ برابر افزایش یابد. در شرایط عادی، حق بیمه نفتکش‌ها حدود ۰.۲۵ درصد ارزش کل کشتی بود، اما اکنون این رقم به ۳ تا ۱۰ درصد ارزش کشتی‌ها رسیده است.

برای نمونه، هزینه بیمه یک نفتکش ۱۰۰ میلیون دلاری از ۲۵۰ هزار دلار به ۳ تا ۱۰ میلیون دلار افزایش یافته و این رقم برای نفتکش‌های ۲۵۰ میلیون دلاری از ۶۲۵ هزار دلار به ۷.۵ تا ۲۵ میلیون دلار جهش کرده است.

علاوه بر این، برخی مالکان نفتکش‌ها برای پذیرش سفر به خلیج فارس، مبالغ جداگانه‌ای تحت عنوان «حق‌الزحمه ریسک» مطالبه می‌کنند که صدها هزار تا چند میلیون دلار به هزینه هر سفر اضافه می‌کند.

هم‌زمان با این شرایط، نرخ کرایه نفتکش‌ها در مسیرهای اصلی خلیج فارس به دلیل کاهش تعداد کشتی‌های فعال و طولانی شدن زمان انتظار، تقریباً دو برابر شده و هزینه صادرات نفت از این منطقه را به‌شدت افزایش داده است.