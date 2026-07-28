به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانهها، جلسه معارفه اعضای جدید هیئتمدیره این سازمان با حضور مدیرعامل، رئیس هیئتمدیره و سایر مدیران ارشد برگزار شد.
در این نشست بر بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی و تجربیات تخصصی اعضای جدید در راستای تحقق اهداف سازمانی، اجرای دقیق قانون هدفمندسازی یارانهها و رعایت مفاد اساسنامه و الزامات آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی تأکید شد.
محمدرضا رستمی، یکی از اعضای جدید، دارای دکتری علوم اقتصادی است و پیش از این ریاست سازمان برنامه و بودجه استانهای گیلان، لرستان و ایلام و همچنین مدیرعاملی صنایع خودروسازی زاگرسخودرو را در کارنامه خود دارد.
مجتبی ملکی، دیگر عضو جدید هیئتمدیره، دارای دکتری مدیریت دولتی است که سوابقی همچون معاونت بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان و مدیرکلی برنامهریزی و بودجه استانداری این استان را داراست.
در پایان این جلسه بر نقش هیئتمدیره جدید در مسیر تقویت نظام مدیریتی و تحقق مأموریتهای قانونی سازمان هدفمندسازی یارانهها تأکید شد.
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