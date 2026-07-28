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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

اعضای جدید هیئت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شدند

اعضای جدید هیئت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها معرفی شدند

با حضور مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعضای جدید هیئت‌مدیره این سازمان با تأکید بر اجرای دقیق قانون و ارتقای بهره‌وری معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، جلسه معارفه اعضای جدید هیئت‌مدیره این سازمان با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و سایر مدیران ارشد برگزار شد.

در این نشست بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و تجربیات تخصصی اعضای جدید در راستای تحقق اهداف سازمانی، اجرای دقیق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رعایت مفاد اساسنامه و الزامات آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی تأکید شد.

محمدرضا رستمی، یکی از اعضای جدید، دارای دکتری علوم اقتصادی است و پیش از این ریاست سازمان برنامه و بودجه استان‌های گیلان، لرستان و ایلام و همچنین مدیرعاملی صنایع خودروسازی زاگرس‌خودرو را در کارنامه خود دارد.

مجتبی ملکی، دیگر عضو جدید هیئت‌مدیره، دارای دکتری مدیریت دولتی است که سوابقی همچون معاونت بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان و مدیرکلی برنامه‌ریزی و بودجه استانداری این استان را داراست.

در پایان این جلسه بر نقش هیئت‌مدیره جدید در مسیر تقویت نظام مدیریتی و تحقق مأموریت‌های قانونی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید شد.

کد مطلب 6901532
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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