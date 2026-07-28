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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

آغاز جذب نیروی متخصص در مرکز تشخیص هویت فراجا

آغاز جذب نیروی متخصص در مرکز تشخیص هویت فراجا

مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا از جذب نیروهای متخصص آزمایشگاهی به‌صورت پیمانی در استان‌های تهران و البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا در جهت تامین و تکمیل کادر متخصص آزمایشگاهی در استان تهران، البرز (غرب و شرق تهران) در نظر دارد از بین علاقمندان و متقاضیان مرد اقدام به جذب نیروهای متخصص به صورت پیمانی کند.

رشته‌های مورد نیاز برای استخدام در این مرکز شامل فارغ التحصیلان در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های شیمی گرایش‌های محض، کاربردی، آلی و تجزیه، زیست شناسی گرایش‌های سلولی مولکولی، ژنتیک، میکرو بیولوژی، بیولوژی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) و فیزیک مقطع کارشناسی کلیه گرایش‌ها است.

افراد واجد شرایط پس از جذب در آزمایشگاه های تخصصی اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا گفته شده به کارگیری خواهند شد.

اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلام ایران و اعتقاد به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوءپیشینه کیفری، حداقل سن ۱۸ و برای کاردانی ۲۶ سال و کارشناسی حداکثر ۲۸ سال، قد بالای ۱۶۵ سانتی متر و ... از جمله شرایط استخدام در این حوزه است.

علاقمندان با داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی گفته شده برای خدمت مورد نظر می توانندبه منظور ثبت نام و راهنمایی به طبقه پنجم مرکز تشخیص هویت فراجا یا مرکز گزینش و استخدام فراجا مراجعه و یا با شماره تلفن های ۸۱۸۴۶۱۰۵ و ۸۱۸۴۶۱۱۰-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6901533

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