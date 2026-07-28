کشف ۳۰۰۰ قلم داروی غیرمجاز در سوادکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی عابدیان اظهار کرد: در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی و نظارت بر مبادی ورودی و خروجی شهرستان، مأموران پلیس آگاهی به یک دستگاه کامیونت ایسوزو سفیدرنگ مشکوک شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف سه هزار قلم انواع داروی غیرمجاز شدند که ارزش تقریبی این محموله برابر با ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرپرست انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به تشکیل پرونده برای این پرونده، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی همچنین بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق و عرضه داروهای غیرمجاز تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی با پلیس اطلاع دهند.