به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، در جمع خبرنگاران، از پلمب یک واحد نانوایی متخلف در کهریزک خبر داد.

وی که مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران است، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر نانوایی‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، در جریان بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک با واحدهای نظارتی، یک واحد نانوایی به دلیل کم‌فروشی پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

جودکی با تأکید بر اهمیت نظارت بر نانوایی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی، افزود: پرونده این واحد صنفی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: با هرگونه تخلفی که معیشت و حقوق اقتصادی مردم را به مخاطره بیندازد، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه‌های نظارتی به مراجع ذی‌ربط گزارش کنند.