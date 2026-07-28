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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

پلمب نانوایی متخلف در کهریزک به دلیل کم‌فروشی

پلمب نانوایی متخلف در کهریزک به دلیل کم‌فروشی

ری- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از پلمب یک واحد نانوایی متخلف در کهریزک به دلیل کم‌فروشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، در جمع خبرنگاران، از پلمب یک واحد نانوایی متخلف در کهریزک خبر داد.

وی که مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران است، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر نانوایی‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، در جریان بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک با واحدهای نظارتی، یک واحد نانوایی به دلیل کم‌فروشی پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

جودکی با تأکید بر اهمیت نظارت بر نانوایی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده کالاهای اساسی، افزود: پرونده این واحد صنفی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: با هرگونه تخلفی که معیشت و حقوق اقتصادی مردم را به مخاطره بیندازد، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه‌های نظارتی به مراجع ذی‌ربط گزارش کنند.

کد مطلب 6901537

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