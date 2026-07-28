به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، در جمع خبرنگاران، از پلمب یک واحد نانوایی متخلف در کهریزک خبر داد.
وی که مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران است، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر نانواییها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، در جریان بازرسیها و گشتهای مشترک با واحدهای نظارتی، یک واحد نانوایی به دلیل کمفروشی پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
جودکی با تأکید بر اهمیت نظارت بر نانواییها و واحدهای عرضهکننده کالاهای اساسی، افزود: پرونده این واحد صنفی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران تصریح کرد: با هرگونه تخلفی که معیشت و حقوق اقتصادی مردم را به مخاطره بیندازد، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانههای نظارتی به مراجع ذیربط گزارش کنند.
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