  1. استانها
  2. اصفهان
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب و غرب اصفهان

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب و غرب اصفهان

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات معدوم‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از جنگ رمضان در مناطق جنوبی و غربی اصفهان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شنیده شدن صداهای شبیه به انفجار در برخی نقاط اصفهان اظهار کرد: این صداها مربوط به انجام عملیات فنی و کنترل‌شده جهت امحای مهمات عمل‌نکرده مربوط به دوران جنگ رمضان بوده است.

وی با بیان اینکه این عملیات تخصصی توسط تیم‌های فنی و مهندسی ذی‌ربط انجام شده است، افزود: محدوده اجرای این انفجارهای کنترل‌شده در مناطق جنوب و غرب اصفهان، بهارستان و حومه ارتفاعات صفه و شهر ابریشم بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان زمان اجرای این عملیات را از صبح تا بعدازظهر امروز اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای حفظ امنیت منطقه صورت گرفته و از شهروندان تقاضا می‌شود به شایعات توجه نکنند؛ چرا که وضعیت کاملاً تحت کنترل بوده و جای هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی وجود ندارد.

کد مطلب 6901552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها