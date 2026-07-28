احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب و غرب اصفهان

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شنیده شدن صداهای شبیه به انفجار در برخی نقاط اصفهان اظهار کرد: این صداها مربوط به انجام عملیات فنی و کنترلشده جهت امحای مهمات عملنکرده مربوط به دوران جنگ رمضان بوده است.
وی با بیان اینکه این عملیات تخصصی توسط تیمهای فنی و مهندسی ذیربط انجام شده است، افزود: محدوده اجرای این انفجارهای کنترلشده در مناطق جنوب و غرب اصفهان، بهارستان و حومه ارتفاعات صفه و شهر ابریشم بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان زمان اجرای این عملیات را از صبح تا بعدازظهر امروز اعلام کرد و گفت: پیشبینیهای لازم برای حفظ امنیت منطقه صورت گرفته و از شهروندان تقاضا میشود به شایعات توجه نکنند؛ چرا که وضعیت کاملاً تحت کنترل بوده و جای هیچگونه دغدغه و نگرانی وجود ندارد.
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