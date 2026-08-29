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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

عذرخواهی طارمی از هواداران الوصل + عکس

عذرخواهی طارمی از هواداران الوصل + عکس

مهاجم جدید تیم فوتبال الوصل به دلیل شکست مقابل شباب الاهلی از هواداران تیمش عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال الوصل و شباب الاهلی امارات در لیگ ادنوک شامگاه جمعه ۶ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شباب الاهلی به پایان رسید. مهدی طارمی مهاجم ایرانی و جدید الوصل حدود ۳۰ دقیقه در زمین بازی حضور داشت اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

طارمی با انتشار متنی در فضای مجازی از هواداران الوصل عذرخواهی کرد و نوشت: «از هواداران فوق‌العاده‌مان بابت شکست در دربی عذرخواهی می‌کنم. نتیجه نشان می‌دهد که بازی را واگذار کرده‌ایم، اما فوتبال همین است؛ از شکست‌ها یاد می‌گیریم، پیشرفت می‌کنیم و در کنار هم به مسیرمان ادامه می‌دهیم.

انشاالله قوی‌تر از گذشته بازخواهیم گشت و در کنار یکدیگر به موفقیت‌های بزرگ زیادی دست پیدا خواهیم کرد. از حمایت همیشگی شما ممنونم.»

عذرخواهی طارمی از هواداران الوصل + عکس

کد مطلب 6931346

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    نظرات

    • حبیب IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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      پاسخ
      چیه هنوز یه بازی نود دقیقه ای هم نکردی با نتیجه نگرفتن عذرخواهی می کنی آنوقت پرسپولیس رو با محرومیتت از قهرمانی دور کردی تیم ملی رو از جام جهانی حذف کردی خیریتی بوده

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