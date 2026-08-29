عذرخواهی طارمی از هواداران الوصل + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال الوصل و شباب الاهلی امارات در لیگ ادنوک شامگاه جمعه ۶ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شباب الاهلی به پایان رسید. مهدی طارمی مهاجم ایرانی و جدید الوصل حدود ۳۰ دقیقه در زمین بازی حضور داشت اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.
طارمی با انتشار متنی در فضای مجازی از هواداران الوصل عذرخواهی کرد و نوشت: «از هواداران فوقالعادهمان بابت شکست در دربی عذرخواهی میکنم. نتیجه نشان میدهد که بازی را واگذار کردهایم، اما فوتبال همین است؛ از شکستها یاد میگیریم، پیشرفت میکنیم و در کنار هم به مسیرمان ادامه میدهیم.
انشاالله قویتر از گذشته بازخواهیم گشت و در کنار یکدیگر به موفقیتهای بزرگ زیادی دست پیدا خواهیم کرد. از حمایت همیشگی شما ممنونم.»
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