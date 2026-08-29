به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از پروژه خودمالکی نهضت ملی مسکن شهرستان هرسین، روند اجرای این طرح و آخرین وضعیت زیرساختهای آن را بررسی کرد و خواستار شتاببخشی به عملیات اجرایی شد.
وی با اشاره به اینکه پروژه ۶۸۶ واحدی هرسین به صورت خودمالکی و با مشارکت متقاضیان در حال اجراست، اظهار کرد: بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان پای کار هستند، اما بخش مهمی از پیشرفت پروژه به حضور و مشارکت خود متقاضیان بستگی دارد.
استاندار کرمانشاه افزود: هرچه متقاضیان سریعتر عملیات ساخت واحدهای خود را آغاز کنند، دستگاههای خدماترسان نیز میتوانند متناسب با پیشرفت کار، زیرساختهای مورد نیاز را با سرعت بیشتری تکمیل کنند.
حبیبی با اشاره به وضعیت این پروژه در سال گذشته گفت: برخی متقاضیان نسبت به موقعیت زمین و امکان ساختوساز در این محدوده نگرانی داشتند، اما امروز این منطقه به دلیل موقعیت مناسب، توپوگرافی و توسعه خدمات، یکی از نقاط مطلوب شهری هرسین محسوب میشود.
وی همچنین بر پیگیری تسهیلات ارزانقیمت برای متقاضیان، بهویژه دهکهای یک تا چهار تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینههای ساخت و قیمت مصالح، تلاش میکنیم از ظرفیتهای موجود برای حمایت از متقاضیان استفاده کنیم.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت سرعت گرفتن عملیات ساختمانی پیش از آغاز بارندگیها، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال شروع زودتر بارشها، باید در دو ماه آینده بیشترین سرعت ممکن در ساخت واحدها ایجاد شود تا پروژه با پیشرفت مناسبی وارد فصل بارندگی شود.
حبیبی از دستگاههای خدماترسان نیز خواست اجرای شبکههای زیربنایی را شتاب دهند و گفت: آب، فاضلاب و گاز باید همزمان با پیشرفت ساختوساز دنبال شود تا متقاضیان برای تکمیل واحدهای خود با مانع مواجه نشوند.
وی همچنین بر پیشبینی فضاهای عمومی مورد نیاز این مجموعه تأکید کرد و افزود: با توجه به سکونت حدود ۶۰۰ خانوار و جمعیتی بین ۲ تا ۳ هزار نفر در این منطقه، باید از هماکنون نیازهایی مانند مدرسه، مسجد، فضای سبز، اماکن ورزشی و فضاهای فرهنگی پیشبینی و تأمین شود.
گفتنی است در پروژه ۶۸۶ واحدی نهضت ملی مسکن هرسین، ۳۴۳ پلاک برای واگذاری به متقاضیان پیشبینی شده که در هر پلاک دو متقاضی حضور دارند. تاکنون برای حدود ۴۰۰ واحد پروانه ساختمانی صادر شده و عملیات اجرایی حدود ۱۲۰ واحد نیز آغاز شده است.
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