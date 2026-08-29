واکنش آنروا به یورش اشغالگران به مرکز قلندیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، اقدام رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن مرکز آموزش حرفهای قلندیا در قدس اشغالی را محکوم کرد و آن را نقض حقوق بینالملل دانست.
آنروا در بیانیهای اعلام کرد که اقدامات اسرائیل علیه مرکز آموزش قلندیا از ۲۵ اوت آغاز شده و شامل یورش به این مرکز و انجام فعالیتهای غیرقانونی در ساختمانهای آن بوده است.
این آژانس تاکید کرد که ورود نیروهای اشغالگر به این مرکز آموزشی که بیش از ۷۰ سال است توسط آنروا اداره میشود، نقض حقوق بینالملل است.
آنروا همچنین نسبت به تخریب بخشهایی از این مرکز در مدت حضور نیروهای اسرائیلی هشدار داد و اعلام کرد که گزارشهایی دریافت کرده که نشان میدهد نیروهای اشغالگر وارد ساختمان شده و تلاش کردهاند بخشی از تجهیزات و محتویات آن را به سرقت ببرند.
این آژانس بار دیگر بر ضرورت حفاظت از مرکز قلندیا و تجهیزات آن تاکید و خاطر نشان کرد این مرکز نقش حیاتی در ارائه خدمات آموزشی و آموزشهای حرفهای به آوارگان فلسطینی ایفا میکند.
در ادامه بیانیه آمده است که کابینه اشغالگر از نظر قانونی موظف است بدون هیچ تاخیری از این اقدامات عقبنشینی کرده و از تکرار آنها جلوگیری کند.
آنروا همچنین بر پایبندی خود به ازسرگیری کامل فعالیتهای آموزشی در این مرکز تاکید کرد.
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