به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری صبح سه شنبه در بازدید از یک واحد تولید نان صنعتی در شهرستان ساری بر اهمیت تأمین آرد متناسب با ویژگیهای فنی محصولات تولیدی تأکید کرد و گفت: تولید نان باکیفیت نیازمند استفاده از مواد اولیه استاندارد و حمایت مستمر از واحدهای توانمند و نوآور است.
وی با اشاره به نقش نان در امنیت غذایی جامعه افزود: ارتقای کیفیت نان مصرفی مردم از مهمترین اهداف حوزه آرد و نان است و حمایت از تولیدکنندگانی که با بهرهگیری از فناوریهای نوین در مسیر افزایش کیفیت و سلامت محصولات حرکت میکنند، در دستور کار ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان قرار دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه تغییر سبک زندگی و افزایش تقاضا برای نانهای صنعتی، ضرورت توسعه این بخش را دوچندان کرده است، اظهار داشت: تولید نانهای متنوع، استاندارد و باکیفیت میتواند پاسخگوی نیازهای جدید مصرفکنندگان باشد و در کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری نیز نقش مؤثری ایفا کند.
جعفری بهرهگیری از فناوریهای هوشمند در صنعت نان را گامی مؤثر در افزایش بهرهوری دانست و تصریح کرد: استفاده از ابزارهای نوین در مدیریت تولید و فروش، ضمن کاهش هدررفت منابع، موجب بهبود خدماترسانی به مردم و ارتقای کیفیت محصولات خواهد شد.
وی همچنین بر رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و کیفی در تمامی مراحل تولید تأکید کرد و گفت: اعتماد مصرفکنندگان زمانی تقویت میشود که سلامت، کیفیت و تنوع محصول به عنوان اصول اساسی فعالیت واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در پایان با تأکید بر استمرار تعامل با تولیدکنندگان، از حمایت این ادارهکل برای رفع موانع تولید و توسعه واحدهایی خبر داد که با تکیه بر دانش روز، فناوریهای نوین و استانداردهای کیفی در مسیر ارتقای کیفیت نان و افزایش رضایتمندی مردم گام برمیدارند.
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