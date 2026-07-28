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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

ای‌بی‌سی نیوز: آمریکا آمار جدید خسارت‌های جنگ ایران را منتشر نمی‌کند

ای‌بی‌سی نیوز: آمریکا آمار جدید خسارت‌های جنگ ایران را منتشر نمی‌کند

شبکه ای بی سی نیوز از عدم انتشار آمارهای جدید در خصوص خسارت های برجای مانده ناشی از جنگ با ایران از سوی پنتاگون و سنتکام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ای بی سی نیوز گزارش داد که پنتاگون و فرماندهی مرکزی نیروهای تروریست آمریکا موسوم به سنتکام از انتشار آمارهای به روز شده در خصوص خسارت های ناشی از جنگ با ایران امتناع می کنند.

منابع نظامی اعلام کردند که نام چهار نظامی آمریکایی در درگیری های اخیر با ایران کشته شده اند در آمارهای منتشر شده درج نشده است. اسامی ده ها تن از نظامیان زخمی شده نیز از لیست های سیستم تحلیل خسارت های دفاعی که وزارت جنگ آمریکا بر پایه آنها عمل می کند حذف شده است.

بر اساس این گزارش، پنتاگون و کاخ سفید و سنتکام همچنان از موضع گیری و اظهار نظر در خصوص خسارت های برجای مانده امتناع می کنند و وزارت جنگ آمریکا نیز از اوایل ماه می گذشته تاکنون هیچ کنفرانس خبری در خصوص جنگ با ایران برگزار نکرده است. سنتکام نیز دیگر اطلاعاتی به رسانه ها در خصوص آمار به روز رسانی شده در این زمینه ارائه نمی دهد.

کد مطلب 6901593

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