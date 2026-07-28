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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

ایکس مانی از راه رسید/ اپ جدید ایلان ماسک

ایکس مانی از راه رسید/ اپ جدید ایلان ماسک

جدیدترین تحول در شبکه اجتماعی توییتر که اکنون ایکس نامیده می شود یک پلتفرم ارائه خدمات مالی به نام «ایکس مانی» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازانگجت، این سرویس هم اکنون برای کاربران دارای حق اشتراک پرمیوم و پرمیوم پلاس ایکس در آمریکا که بالای ۱۸ سال دارند، ارائه شده است.

ایکس مانی خدمات حساب سپرده گذاری، پرداخت های همتا به همتا و یک کارت نقدی در اپ را عرضه می کند. اقدام مذکور با ویزا و کیف پول اپل یکپارچه است. کارت نقدی آن نیز هم به طور فیزیک و هم به شکلی دیجیتالی فراهم است. دیگر مزایای این سرویس شامل نرخ بازده سالانه (APY) تا ۶ درصد، پاداش بازگشت وجه ۳ درصدی، عدم دریافت کارمزد برای تراکنش خارجی و سپرده گذاری مستقیم و زودهنگام است.

نرخ بهره ای که فرد دریافت می کند براساس عواملی مانند حلقه اشتراک کاربری در ایکس یا سپرده گذاری منظم مشخص می شود. در این طرح نیز مانند نمونه های مشابه دیگر فهرستی از خدمات وجود دارد که مشمول طرح بازگشت وجه نمی‌شوند. اگرچه شرکت «X Payments LLC» یک بانک تحت پوشش بیمه FDIC نیست، اما وجوه واریزی نزد «Cross River Bank» نگهداری می‌شوند که عضو FDIC است؛ بنابراین، موجودی حساب‌ها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

این اپلیکیشن پرداخت یکی از فعالیت های ایکس به حساب می آید که شرکت برای تبدیل شدن به «اپی برای همه چیز» آن را دنبال می کند.

کد مطلب 6901607
شیوا سعیدی

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