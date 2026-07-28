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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۶

نذر فرهنگی در موکب شین؛ هنر رساناترین زبان برای انتقال پیام عاشورا

نذر فرهنگی در موکب شین؛ هنر رساناترین زبان برای انتقال پیام عاشورا

ایلام - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از آغاز فعالیت موکب فرهنگی شین در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی عصر سه شنبه در آیین افتتاح موکب شین با اشاره به حضور گسترده هنرمندان و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در این موکب، اظهار داشت: پیاده‌روی عظیم اربعین تنها یک حرکت اجتماعی و آیینی نیست، بلکه بزرگترین دانشگاه معرفت، ایثار، آزادگی و انسان‌سازی است و اگرچه خدمت‌رسانی به زائران در حوزه‌های مختلف ارزشمند و ضروری است، اما آنچه می‌تواند این حرکت عظیم را ماندگارتر، ارزشمندتر و تأثیرگذارتر کند، تعمیق بعد معنوی و الهی این سفر پر از محبت به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.

وی با بیان اینکه هنر رساترین، زیباترین و کامل‌ترین زبان برای انتقال پیام عاشورا و مفاهیم عاشورایی است، افزود: هنرمندان عزیز سراسر استان و تعدادی از هنرمندان کشور، به مدت چند سالی است که در سه‌راه کارزان در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و در بخش‌های مختلف، نذر فرهنگی را تقدیم می‌کنند و امید است که این حرکت، توشه‌ای برای همه ما از این اجتماع عظیم مردمی و کنگره بین‌المللی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با اشاره به فعالیت‌های متنوع فرهنگی و هنری در این موکب، تصریح کرد: در بخش قرآن و عترت، محافل انس با قرآن کریم، قرائت زنده و اذان زنده پیش از اذان و همچنین برپایی نماز جماعت انجام می‌شود و در بخش موسیقی، سرودهای حماسی و آیینی، نی‌نوازی و سنج و دمام اجرا خواهد شد و در بخش هنرهای تجسمی نیز خوشنویسی، نقاشی، نقاشی روی شیشه (ویترای) و خوشنویسی ماشین در حال انجام است.

هلشی با اشاره به فعالیت‌های بخش سینما، خاطرنشان کرد: نمایش فیلم در سینمای سیار، نمایشگاه عکس آیینی، اعزام هنرمندان و تور عکاسان به مرز بین‌المللی مهران برای ثبت و ضبط برنامه‌های این کنگره عظیم، از دیگر برنامه‌های این موکب است و در بخش هنرهای نمایشی نیز اجرای تعزیه، نمایش خیابانی و نقالی در نظر گرفته شده است و همچنین در بخش مد و لباس، نمایشگاه مد و لباس ایرانی-اسلامی و کارگاه زنده برپا خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی همه هنرمندان، اصحاب رسانه و مسئولانی که در این نذر فرهنگی مشارکت داشتند، به زائران عزیز خوش‌آمد گفت و ابراز امیدواری کرد: با برکت صلوات بر محمد و آل محمد، همه زائران سفری پر از خیر و برکت داشته باشند و با سلامتی به موطن خود بازگردند و تأکید کرد که ایلام، سرزمین آلاله‌های به خون‌خفته، مقدم زائران حسینی را گرامی می‌دارد و خادمان زوار اباعبدالله (ع)، خاک را مقدمگان و مژگان چشمان خود را به این عزیزان تقدیم می‌کنند.

کد مطلب 6902304

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