تنگه هرمز اهرم اقتدار ایران و چالش تازه برای معادلات امنیتی جهان

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: امروز آمریکا و تمامی قدرتهای استعمارگر باید بدانند که ایران، قدرت تعیینکننده در خلیج فارس است. آنان امروز میکوشند این واقعیت را نپذیرند که برای بهرهمندی از امنیت و عبور ایمن در این آبراه راهبردی، ناگزیر باید حقوق و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند. اما بهتدریج خواهند دریافت که امنیت کشتیرانی و عبور امن در خلیج فارس بدون نقشآفرینی ایران ممکن نیست. اگر تاکنون نیز توانستهاند در سایه امنیت این منطقه به تجارت و تردد بپردازند، این امر صرفاً به دلیل حسن همجواری، خویشتنداری و مسئولیتپذیری جمهوری اسلامی ایران بوده است.
تنگه هرمز یک گذرگاه عادی دریایی نیست، بلکه شریان حیاتی تجارت و انرژی جهان است و امنیت آن با اراده و اقتدار جمهوری اسلامی ایران گره خورده است. هرگونه تلاش برای نادیده گرفتن نقش ایران یا ایجاد ناامنی در این آبراه راهبردی، هزینههای سنگینی برای بازیگران فرامنطقهای و بهرهبرداران این مسیر در پی خواهد داشت. واقعیت آن است که امنیت پایدار در تنگه هرمز تنها از مسیر احترام به منافع مشروع ایران و پذیرش جایگاه طبیعی جمهوری اسلامی ایران در معادلات امنیتی منطقه تأمین خواهد شد.
جنگ آبراههها شکست محاسبات آمریکا را آشکار کرد
محمد کمالی باغستانی، دکتری فرهنگ و ارتباطات، مدرس دانشگاه و روزنامهنگار، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این آبراهه برای ملت ایران صرفاً یک مسیر انتقال انرژی یا شاهراه عبور نفت نیست، بلکه بخشی از هویت تمدنی، نماد حاکمیت ملی و جلوهای از پایداری تاریخی ایرانیان در برابر قدرتهای متجاوز است.
وی افزود: مرور تحولات تاریخی نشان میدهد که سواحل هرمزگان همواره صحنه مقاومت در برابر زیادهخواهی قدرتهای فرامنطقهای بوده است؛ از اخراج پرتغالیها به دست امامقلیخان تا مقابله با حضور استعمارگران انگلیسی، این منطقه همواره نقش مهمی در صیانت از مرزهای آبی ایران ایفا کرده است.
پیشینه تمدنی، پشتوانه اقتدار امروز ایران
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مقاومت مردم هرمزگان ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد، تصریح کرد: پایداری ساحلنشینان و مرزداران هرمزگانی امروز نیز پشتوانه مهمی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز محسوب میشود.
کمالی باغستانی تأکید کرد: تنگه هرمز امروز به یک «رسانه اقتدار» تبدیل شده و پیام روشنی از توان دفاعی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را به منطقه و جهان مخابره میکند.
جنگ آبراههها؛ بطلان محاسبات واشنگتن
وی با اشاره به تحولات موسوم به جنگ آبراههها گفت: این تقابل نشان داد محاسبات آمریکا برای اعمال فشار و ایجاد محدودیت در تنگه هرمز با شکست مواجه شد و برخلاف تصور کاخ سفید، مدیریت عملیاتی این آبراهه همچنان در اختیار جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.
این پژوهشگر حوزه فرهنگ و ارتباطات ادامه داد: آمریکا تصور میکرد با حضور نظامی، فشارهای سیاسی و عملیات روانی میتواند معادلات حاکم بر تنگه هرمز را تغییر دهد، اما واقعیتهای میدانی خلاف این تصور را ثابت کرد و نشان داد برتری فناوری و تجهیزات نظامی بهتنهایی تضمینکننده کنترل این منطقه نیست.
وی افزود: ابتکار عمل نیروهای ایرانی، بهرهگیری از توان بومی و تاکتیکهای متناسب با شرایط منطقه، موجب شد بسیاری از سناریوهای طراحیشده برای اعمال فشار بر ایران ناکام بماند.
تاکتیکهای نامتقارن، معادلات قدرت را تغییر داد
این مدرس دانشگاه با اشاره به تجربه حضور مستقیم آمریکا در خلیج فارس در دهه ۱۳۶۰ اظهار کرد: حوادثی مانند برخورد نفتکش «بریجتون» با مین دریایی و همچنین درگیریهای مستقیم دریایی نشان داد تاکتیکهای نامتقارن میتواند برتری کلاسیک قدرتهای بزرگ را با چالش جدی مواجه کند.
وی افزود: این رخدادها اثبات کرد کنترل کامل تنگه هرمز حتی برای بزرگترین قدرت نظامی جهان نیز بدون پرداخت هزینههای سنگین امکانپذیر نیست و جغرافیای این منطقه در کنار توان بومی ایران، نقش تعیینکنندهای در معادلات امنیتی خلیج فارس دارد.
امنیت پایدار با احترام به حاکمیت ایران محقق میشود
کمالی باغستانی در پایان تأکید کرد: تجربه تاریخی تنگه هرمز نشان داده است که امنیت پایدار این آبراهه تنها در سایه احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کشورهای منطقه در تأمین امنیت جمعی امکانپذیر است.
وی گفت: تنگه هرمز همچنان نماد مقاومت، اقتدار ملی و یکی از مهمترین مؤلفههای ژئوپلیتیکی ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی به شمار میرود.
مدیریت راهبردی تنگه هرمز باید به اهرم بازدارندگی و اقتدار ایران تبدیل شود
اصغر ملایی، فعال سیاسی و رسانهای استان هرمزگان، با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات امنیتی و اقتصادی جهان، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با تدوین یک چارچوب حقوقی و مدیریتی، مدیریت این آبراه بینالمللی را به اهرمی برای تقویت بازدارندگی، تأمین امنیت ملی و تثبیت اقتدار کشور تبدیل کند.
اصغر ملایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و نقش تنگه هرمز در معادلات بینالمللی، اظهار کرد: اتفاقات پس از حملات آمریکا و جنگ رمضان، اهمیت ژئوپلیتیکی و راهبردی تنگه هرمز را بیش از گذشته آشکار کرد و نشان داد این آبراه یکی از مهمترین نقاط تأثیرگذار بر امنیت و اقتصاد جهان است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از انتقال انرژی جهان از تنگه هرمز انجام میشود، افزود: علاوه بر عبور بخش مهمی از نفت و فرآوردههای انرژی، زیرساختهای ارتباطی همچون فیبر نوری نیز از این منطقه عبور میکند و همین موضوع جایگاه ویژهای به تنگه هرمز در معادلات جهانی داده است.
این فعال سیاسی و رسانهای با اشاره به تجربه برخی کشورها در مدیریت آبراههای راهبردی، تصریح کرد: بسیاری از کشورها از طریق مدیریت تنگهها و دریافت عوارض، به توسعه زیرساختها و تقویت اقتصاد خود کمک میکنند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با حفظ منافع ملی، مدیریت تنگه هرمز را به عنوان یک ظرفیت راهبردی مورد توجه قرار دهد.
ملایی با بیان اینکه تجربه سالهای اخیر نشان داده آمریکا قابل اعتماد نیست، گفت: نقض مکرر تعهدات از سوی دولت آمریکا و رفتارهای خصمانه این کشور، این واقعیت را برای افکار عمومی روشن کرده که نمیتوان بر وعدههای واشنگتن تکیه کرد.
وی تأکید کرد: مدیریت تنگه هرمز باید با هدف تأمین امنیت، ساماندهی ورود و خروج شناورها و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی آن دنبال شود تا ضمن تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران، به ابزاری برای افزایش بازدارندگی کشور نیز تبدیل شود.
این فعال سیاسی و رسانهای ادامه داد: هر زمان که دشمنان بخواهند امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهند، باید بدانند که ایران در یکی از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان قرار دارد و این ظرفیت میتواند در معادلات منطقهای و بینالمللی نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
ملایی با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در ورود به موضوع مدیریت تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: این موضوع باید با سرعت و جدیت پیگیری شود و با استفاده از ظرفیت حقوقدانان و کارشناسان، چارچوبی حقوقی و منطبق بر موازین بینالمللی برای آن طراحی شود تا پشتوانهای مستحکم برای تأمین منافع ملی کشور باشد.
وی در پایان اظهار کرد: مدیریت راهبردی تنگه هرمز علاوه بر تقویت امنیت ملی، میتواند اقتدار جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرده و بازدارندگی مؤثری در برابر تهدیدات دشمنان ایجاد کند تا هیچ کشوری به خود اجازه تعرض به امنیت، زیرساختها و منافع ملت ایران را ندهد.
وجدان حقیقی: سامان سیاسی کشور باید متناسب با شرایط جنگی و اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز بازطراحی شود
وجدان حقیقی تحلیلگر عرصه سیاست در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه شرایط کشور نیازمند بازنگری در شیوه حکمرانی و مدیریت داخلی است، گفت: در وضعیت جنگی، همه اجزای حاکمیت، بخشهای اقتصادی و جریانهای اثرگذار باید سهم خود را در مقاومت و ایستادگی ایفا کنند و نمیتوان بار این مسئولیت را تنها بر دوش بخشی از جامعه گذاشت.
وی اظهار کرد: اگر راهبرد کشور بر پایه تثبیت کنترل ایران بر تنگه هرمز، استمرار مقاومت و مقابله با آمریکا استوار باشد، طبیعی است که سامان سیاست داخلی نیز باید متناسب با این شرایط تغییر کند و بسیاری از رویههای گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نخواهد بود.
وجدان حقیقی افزود: در شرایط جنگی، نباید برخی گروهها هزینه مقاومت را بپردازند، اما بخشهایی از بدنه حکمرانی یا ساختارهای اقتصادی بدون مشارکت در این هزینهها، همچنان از منافع گذشته بهرهمند شوند.
ضرورت مشارکت همه بخشها در هزینههای مقاومت
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: وجود مافیاهای اقتصادی، انحصارها و ساختارهای ناکارآمد در کنار تحمیل بار اصلی مقاومت بر دوش گروهی محدود، با الزامات اداره کشوری که درگیر جنگ است، همخوانی ندارد و همه اجزای نظام سیاسی و اقتصادی باید در این مسیر سهم و مسئولیت مشخصی داشته باشند.
وی همچنین خواستار تغییر برخی رویکردهای مدیریتی شد و تصریح کرد: سامان سیاسی کشور باید به گونهای تنظیم شود که همه ارکان آن متناسب با شرایط جنگی عمل کنند و از تداوم شیوههای پیشین که با اقتضائات امروز سازگار نیست، پرهیز شود.
راهبردهای جدید برای تغییر معادلات میدان
وجدان حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات میدانی، گفت: استفاده از راهبردهایی که از قبل برای طرف مقابل قابل پیشبینی است، نمیتواند معادلات را تغییر دهد و موفقیت در میدان نیازمند اقداماتی راهبردی، ابتکاری و خارج از محاسبات معمول دشمن است.
وی در پایان تأکید کرد: هم در عرصه سیاست داخلی و هم در میدان نبرد، کشور نیازمند تصمیمات متفاوت، تحول در شیوه حکمرانی و بهرهگیری از رویکردهای نو برای تغییر موازنهها است.
نفیسی: صورت بندی امنیت در خلیج فارس تغییر کرده است
احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان نیز معتقد است کشورهای جنوب خلیج فارس سالها با اتکا به آمریکا، امنیت خود را برونسپاری کرده بودند، اما جنگ اخیر نشان داد این تصور تا چه اندازه شکننده است و اقدام راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، این ذهنیت را در هم شکسته است.
وی افزود: امروز صورتبندی جدیدی در حوزه امنیت منطقه شکل گرفته است؛ بهگونهای که دیگر هیچ معادله امنیتی در خلیج فارس و خاورمیانه بدون حضور جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: این جایگاه نتیجه همافزایی مردم، نیروهای مسلح، مدیران کشور و هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب است و باید از این دستاورد ملی صیانت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: بخش قابل توجهی از تجارت انرژی جهان از این مسیر انجام میشود و هرگونه اختلال در آن، آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی، قیمت انرژی، حملونقل دریایی و بازارهای بینالمللی خواهد داشت.
نفیسی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی و توانمندیهای راهبردی، قدرت اثرگذاری بر معادلات منطقهای و بینالمللی را دارد و این اقتدار باید با حفظ وحدت، انسجام ملی و پشتیبانی مردم از نظام بیش از پیش تقویت شود.
اقتدار نیروهای مسلح حکمرانی بی چون و چرای مدیران لویدز لندن بر دریاها را به چالش کشیده است
او به صراحت اعلام کرده است که معتقد است حکمرانی دریاها نه در اختیار شی.جی.پینگ، نه در اختیار ترامپ و نه در اختیار پوتین است، بلکه مدیران شرکت لویدز لندن( یک بازار بیمه و بیمه اتکایی) هستند که تصمیم میگیرند، کدام شناور در کدام پهنه آبی میتواند تردد داشته باشد.
وی ادامه میدهد: موسسه لویدز لندن سابقهای ۲۰۰ ساله در مدیریت ترددهای دریایی دارد و اقتدار نیروهای مسلح ایران حکمرانی موسسه لوئیز لندن را زیر سوال برده است.
افزایش بهای بیمههای کشتیرانی، شناورها را از حرکت بازداشته است
معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان تاکید کرد: وقتی میگوئیم تنگه هرمز بسته شده است، یعنی بیمه که اصلی ترین مسئله در ترابری و حمل و نقل دریایی است به نحوی افزایش پیدا کرده است که بیمه یک کشتی به ۱.۵ برابر ارزش کل کشتی افزایش یافته است و این امر امکان فعالیت کشتیها را بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران را سلب کرده است.
به توان جمهوری اسلامی ایران ایمان بیاورید
نفیسی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت انرژی، افزایش قیمت حمل و نقل و افزایش ریسک، اتفاقی است که آمریکاییها با بی اعتنایی به حقوق ملت ایران به بار آوردهاند و آنها باید ما را بپذیرند و به توان جمهوری اسلامی ایران ایمان بیاورند.
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