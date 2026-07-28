پویش نذر کتاب در کتابخانه حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند

حوا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای کتابخانه، تأمین کتابهای کمکدرسی جدید و معتبر است، چراکه بخش قابل توجهی از مراجعهکنندگان را دانشآموزان تشکیل میدهند و بسیاری از خانوادهها توان خرید این کتابها را ندارند.
وی افزود: کتابهای کمکدرسی به دلیل قیمت بالایی که دارند، برای بسیاری از دانشآموزان قابل تهیه نیستند و به همین دلیل کتابخانه تلاش میکند با جذب منابع اهدایی، دسترسی دانشآموزان به کتابهای مورد نیازشان را فراهم کند.
مدیر کتابخانه حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند ادامه داد: کتابهایی از ناشران معتبر حوزه کمکآموزشی مانند گاج و مهر و ماه، بهویژه نسخههای جدید و بهروز، از جمله منابعی هستند که بیشترین نیاز به آنها احساس میشود.
اکبری با اشاره به استقبال دانشآموزان از کتابخانه گفت: خوشبختانه دانشآموزان علاوه بر استفاده از کتابهای کمکدرسی، معمولاً کتابهای غیردرسی نیز از کتابخانه به امانت میبرند که این موضوع نشاندهنده علاقه و توجه آنها به مطالعه است.
وی همچنین از اجرای طرحی برای جایگزینی اهدای کتاب با پرداخت جریمه دیرکرد خبر داد و بیان کرد: در این طرح، اعضایی که مشمول جریمه تأخیر بازگرداندن کتاب میشوند، میتوانند به جای پرداخت وجه، دو جلد کتاب از کتابهای شخصی خود را که دیگر مطالعه نمیکنند به کتابخانه اهدا کنند.
مدیر کتابخانه حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند تصریح کرد: این اقدام علاوه بر اینکه به تأمین منابع کتابخانه کمک میکند، فرهنگ اهدای کتاب را نیز در میان اعضا ترویج میدهد و موجب میشود کتابهای بلااستفاده در خانهها به دست افرادی برسد که به آنها نیاز دارند.
اکبری با اشاره به جامعه هدف دانشآموزان کنکوری پیشنهاد کرد: دانشآموزانی که امسال در آزمون سراسری شرکت میکنند، میتوانند پس از پایان کنکور و در صورت قبولی و رسیدن به هدفی که برای خود تعیین کردهاند، کتابهای کمکدرسی خود را به کتابخانه اهدا کنند تا دانشآموزان دیگری نیز بتوانند از این منابع استفاده کنند.
وی افزود: میتوان این اقدام را به نوعی «نذر کتاب» دانست؛ چراکه بسیاری از دانشآموزان پس از پایان دوران کنکور دیگر نیازی به کتابهای کمکدرسی خود ندارند و اهدای این منابع میتواند زمینه استفاده دیگران از آنها را فراهم کند.
مدیر کتابخانه حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند با اشاره به استقبال مردم از پویش اهدای کتاب گفت: با توجه به اینکه این کتابخانه در منطقهای نزدیک به مناطق کمبرخوردار قرار دارد، استقبال از اهدای کتاب در این کتابخانه نسبت به برخی کتابخانههای دیگر بیشتر بوده است.
اکبری که حدود ۲۹ سال سابقه فعالیت در حوزه کتابداری دارد، درباره علاقه خود به این حرفه گفت: از دوران کودکی یکی از آرزوهایم این بود که روزی در محیط کتابخانه و در حرفه کتابداری فعالیت کنم و امروز خوشحالم که به این آرزو رسیدهام.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با استمرار این پویش و مشارکت بیشتر مردم، بتوانیم منابع مورد نیاز کتابخانه، بهویژه کتابهای کمکدرسی جدید و معتبر را تأمین کنیم و زمینه بهرهمندی بیشتر دانشآموزان و علاقهمندان به مطالعه را فراهم آوریم.
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