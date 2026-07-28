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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

صادرات قند آزاد شد

صادرات قند آزاد شد

سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای موضوع موافقت با صادرات قند به‌صورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع موافقت با صادرات قند به‌صورت مجاز مشروط را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست، تصویر نامه شماره ۶۰۵۲۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره موافقت با صادرات قند به‌صورت مجاز مشروط ارسال می‌شود.

بر اساس مفاد بند (۳) مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، موضوع نامه شماره ۵۱۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ وزارت جهاد کشاورزی، با صادرات قند با ردیف‌های تعرفه ۱۷۰۱۹۱۰۰، ۱۷۰۱۹۹۰۰ و ۱۷۰۲۹۰۹۰ به‌صورت مجاز مشروط موافقت شده است.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.

کد مطلب 6901664
سمیه رسولی

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