۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

صادرات چای آزاد شد

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت صادرات چای به صورت مشروط مجاز شد.

موافقت با صادرات چای به صورت مجاز مشروط از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران ابلاغ شد.

در ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران آمده است؛ به‌پیوست تصویر نامه سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٥ در خصوص اعلام موافقت با صادرات چای به‌صورت مجاز مشروط ارسال و به آگاهی می‌رساند؛ صادرات چای به صورت مجاز مشروط بلامانع است و مشمول محدودیت صادراتی موضوع نامه شماره ٧٣٦٥٥٩١ در تاریخ ١٣ اسفند ١٤٠٤ نیست.

سمیه رسولی

