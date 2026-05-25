صادرات پلی اتیلن مشروط شد

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص بلامانع بودن صادرات پلی اتیلن حاصل از بازیافت با کد طبقه بندی ۳۹۰۱۹۰۰۰ پس از تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه ذیصلاح با تصریح اینکه محموله اظهار شده حاصل از بازیافت است، را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۱۲/۱۴۰۵/۱۰۲۴۶۵/د مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ و شماره ۱۹/۱۴۰۵/۱۳۸۱۷۷/د مورخ ۱۴۰۵/۲/۹ موضوع شرایط و ضوابط صادرات محصولات پتروشیمی و شیمیایی، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۶۹۳۰۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۰ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۷۶۷۴۱۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۶ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه کلیه مکاتبات و ضمائم مندرج در آن نامه ارسال و مطابق مفاد نامه ها و مکاتبات موصوف اعلام میدارد صادرات گرانول پلی اتیلن حاصل از بازیافت ضایعات با کد طبقه بندی ۳۹۰۱۹۰۰۰ پس از تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه ذیصلاح با تصریح اینکه محموله اظهار شده حاصل از بازیافت ضایعات است با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه مشمول ممنوعیت نمی گردد.

شایسته است ضمن اقدام لازم ، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.