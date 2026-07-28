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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

تونل توحید امشب از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح در هر دو مسیر مسدود است

تونل توحید امشب از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح در هر دو مسیر مسدود است

به‌دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل توحید امشب (ششم مرداد) از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح روز بعد مسدود خواهد بود و تردد از مسیرهای جایگزین انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد که به‌دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل بامداد سه‌شنبه هفتم مردادماه از ساعت ۲۴ تا ۵ صبح مسدود خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مسیر جایگزین برای تردد در باند شمالی، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و بزرگراه چمران به سمت شمال است.

همچنین رانندگان برای تردد در باند جنوبی می‌توانند از بزرگراه نواب صفوی و بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب استفاده کنند.

مرکز کنترل ترافیک از شهروندان خواست با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از مسیرهای جایگزین، از بروز ازدحام و اختلال در تردد جلوگیری کنند.

کد مطلب 6901667

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