آسفی: روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب در قرچک تولید خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آسفی، ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای تسریع در اجرای طرح فاضلاب شهرستان قرچک خبر داد.
وی که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران است، اظهار کرد: این اعتبار در راستای اجرای مصوبه وزیر نیرو و با دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای شتاببخشی به پیشرفت فیزیکی این پروژه اختصاص یافته است.
آسفی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: پروژه فاضلاب قرچک با هدف جبران کمبود منابع آبی، تعادلبخشی به آبخوان منطقه و بهرهگیری از فناوری چرخه آب در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرح، روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب تولید میشود که برای تزریق به آبخوان، آبیاری فضای سبز، صنعت، باغبانی و کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در ایجاد کمربند سبز منطقه نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای این پروژه علاوه بر کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی، آثار مثبت بهداشتی و زیستمحیطی قابل توجهی برای شهرستان قرچک به همراه خواهد داشت.
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