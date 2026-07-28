  1. استانها
  2. تهران
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

آسفی: روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب در قرچک تولید خواهد شد

آسفی: روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب در قرچک تولید خواهد شد

قرچک- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران گفت: با تکمیل طرح فاضلاب شهرستان قرچک، روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب برای استفاده در بخش‌های مختلف تولید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آسفی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای تسریع در اجرای طرح فاضلاب شهرستان قرچک خبر داد.

وی که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران است، اظهار کرد: این اعتبار در راستای اجرای مصوبه وزیر نیرو و با دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای شتاب‌بخشی به پیشرفت فیزیکی این پروژه اختصاص یافته است.

آسفی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: پروژه فاضلاب قرچک با هدف جبران کمبود منابع آبی، تعادل‌بخشی به آبخوان منطقه و بهره‌گیری از فناوری چرخه آب در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح، روزانه ۳۶ هزار مترمکعب پساب تولید می‌شود که برای تزریق به آبخوان، آبیاری فضای سبز، صنعت، باغبانی و کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در ایجاد کمربند سبز منطقه نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای این پروژه علاوه بر کاهش آلودگی آب‌های زیرزمینی، آثار مثبت بهداشتی و زیست‌محیطی قابل توجهی برای شهرستان قرچک به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 6901668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها