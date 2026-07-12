آغاز اکران آنلاین مستند «این صحنه خانه من است»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، مستند «این صحنه خانه من است» هفتمین مستند از مجموعه «وقفهها» است که به زندگی و فعالیتهای هنری افسانه ماهیان بازیگر و کارگردان تئاتر میپردازد.
این مستند ضمن مروری بر زندگی شخصی و حرفهای افسانه ماهیان و در قالب گفتگویی با او، به بخشی از فعالیتهای هنری و آموزشی حمید سمندریان نیز میپردازد؛ روایتی که پیشتر در کتاب «این صحنه خانه من است» با محور زندگی، اندیشه و آثار حمید سمندریان در گفتگو با افسانه ماهیان منتشر شده است.
علاقهمندان میتوانند این مستند ۷۲ دقیقهای را که در سال ۱۴۰۴ تولید شده است از تاریخ ۲۲ تیر ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور آنلاین تماشا کنند.
فهرست عوامل این مستند عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: آریان رضایی، مجری طرح: امیر قالیچی، تدوین و اصلاح نور و رنگ: محمد جواد ایزدی، مدیر فیلمبرداری و صدابردار: سیامک سقایی، باحضور: افسانه ماهیان، منوچهر شجاع و نغمه ثمینی.
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