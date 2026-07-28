به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور اظهار کرد: دشمن آمریکایی در جریان جنگ ۴۰ روزه به آب‌شیرین‌کن مپنا در جزیره قشم حمله کرد و در نتیجه، حدود نیمی از ظرفیت تولید آب شیرین این جزیره از مدار خارج شد.

وی افزود: از زمان وقوع این حمله، به‌ویژه در فصل تابستان، با وجود تلاش‌های شرکت آب و فاضلاب هرمزگان برای فعال‌سازی ظرفیت مازاد سایر آب‌شیرین‌کن‌ها، مردم قشم با تنش آبی قابل توجهی مواجه شدند، اما کارکنان آبفای هرمزگان حتی لحظه‌ای از تلاش برای جبران این شرایط دست نکشیدند. به لطف خدا، هم‌اکنون بیش از ۱۲ کیلومتر خط لوله جدید و دو واحد آب‌شیرین‌کن به‌صورت فوری در دست احداث است که تا پایان مردادماه، ضمن کاهش تنش آبی قشم، دست‌کم ۶ هزار مترمکعب آب جدید به شبکه توزیع تزریق خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان با تأکید بر ادامه اجرای طرح‌های تأمین آب در قشم، گفت: تا مهرماه نیز دو طرح دیگر وارد مدار تولید می‌شود و با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ظرفیت تولید آب شیرین در قشم از میزان پیش از جنگ نیز فراتر خواهد رفت.

حمزه‌پور از صبوری و همراهی مردم قشم قدردانی کرد و گفت: طی دو تا سه ماه اخیر، بیش از ۱۰ بار برای پیگیری روند اجرای پروژه‌ها شخصاً به قشم سفر کرده‌ام. همچنین استاندار هرمزگان و فرماندار قشم نیز به‌صورت مستمر این طرح‌ها را پیگیری کرده و با جدیت پای کار هستند. مردم عزیز اطمینان داشته باشند که همه تلاش ما بر این است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شرایط فعلی را برطرف کنیم.