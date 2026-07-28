مصادیق و مجازات جنایت تجاوز علیه تمامیت ارضی کشور مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۶ مرداد ماه) مجلس و بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی مقابله با جنایت بین المللی، مواد ۷ و ۸ این لایحه را به تصویب رساندند. همچنین با رای نمایندگان مجلس مواد ۶ و ۱۴ این لایحه به منظور بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد.

بر اساس ماده ۷ این لایحه، ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر یا برنامه‌ریزی، تدارک یا آغاز آن رفتارها علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور، از سوی شخصی که می‌تواند به‌نحو مؤثری عمل سیاسی یا نظامی یک دولت یا رژیم حاکم را کنترل یا هدایت کند، قطع‌نظر از این که اعلان جنگ شده یا نشده باشد، جنایت تجاوز محسوب می‌شود و مرتکب و آمر به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم خواهند شد:

۱- یورش یا حمله نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم به قلمرو دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، که ناشی از چنین یورش یا حمله‌ای باشد، یا هرگونه الحاق غیرقانونی کلی یا جزئی سرزمین دولت دیگر با استفاده از زور.

۲- بمباران کردن قلمرو دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت یا رژیم حاکم بر ضد قلمرو دولت دیگر، مگر در مورد دفاع.

۳- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت یا رژیم حاکم دیگر.

۴- حمله نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم علیه نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان‌های هوایی و دریایی دولت دیگر، مگر در مورد دفاع.

۵- استفاده از نیروهای نظامی یک دولت یا رژیم حاکم که با موافقت دولت دیگر در قلمرو آن دولت قرار دارد، برخلاف شرایط مقرر در موافقت‌نامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین پس از انقضای موافقتنامه.

۶- عمل یک دولت که سرزمینش را در اختیار دولت دیگر قرار داده توسط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار بگیرد.

بر اساس ماده ۸ این لایحه، مجازات معاونت یا شروع به جنایات موضوع این قانون، به استثنای موارد مندرج در ماده (۷) این قانون، براساس آثار یا گستردگی ارتکاب جنایت ارتکابی، یک درجه پایین‌تر از مجازات هر یک از جنایات مذکور است.