به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد مرادی سه شنبه در مراسم تجلیل از عوامل اجرایی جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان است و این همدلی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری ماندگار باشد.

وی افزود: در حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری، تعامل و هم‌افزایی ارزشمندی میان کانون و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد و این ظرفیت، انگیزه ما را برای اجرای برنامه‌های مشترک بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

مرادی برگزاری رویدادهای مشترک از جمله جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان و جشنواره ملی شعر «آیات» را از نمونه‌های موفق این همکاری دانست و گفت: این رویدادها که با محوریت کودکان و نوجوانان برگزار شده و حاصل همراهی و تعامل موثر ۲ مجموعه است و جای تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای فعالیت‌های مشترک تفاوتی میان ساختار و نیروی انسانی دو مجموعه نمی‌بینیم و معتقدیم با هم‌افزایی و همدلی می‌توان رویدادهای اثرگذار فرهنگی و هنری برای مردم استان همدان رقم زد.