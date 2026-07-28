به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود حسینی ظهر سه شنبه در نشست کمیته فناوری اطلاعات استان با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: اتصال تمامی بخشداری‌های استان به شبکه فیبرنوری از الزامات برگزاری موفق انتخابات الکترونیکی است و شرکت مخابرات باید در اجرای این مأموریت شتاب بیشتری داشته باشد.

وی افزود: برآورد دقیق و تأمین تجهیزات، ملزومات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای اجرای انتخابات به شیوه الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه هماهنگی لازم را داشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد، رفع مشکلات ارتباطی در برخی روستاهای استان را از دیگر پیش‌نیازهای اجرای انتخابات الکترونیکی عنوان کرد و گفت: فراهم شدن بسترهای ارتباطی پایدار، نقش مهمی در کیفیت برگزاری انتخابات خواهد داشت.

حسینی با بیان اینکه برگزاری انتخابات به روش الکترونیکی موجب افزایش دقت، تسهیل فرآیند رأی‌گیری، اعلام سریع‌تر نتایج و ارتقای شفافیت می‌شود، تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، گامی مؤثر در بهبود فرآیندهای انتخاباتی است.

وی همچنین با انتقاد از تأخیر در اجرای برخی مصوبات پیشین مربوط به توسعه شبکه فیبرنوری، از برگزاری نشست مشترک با مسئولان شرکت مخابرات استان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این نشست، وظایف و تعهدات شرکت مخابرات برای تسریع در اجرای پروژه‌ها تعیین تکلیف خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در بخش دیگری از سخنان خود درباره درخواست‌های جابه‌جایی کارکنان نیز تأکید کرد: هرگونه تغییر یا جابه‌جایی نیروها باید صرفاً از مسیرهای قانونی و اداری انجام شود.