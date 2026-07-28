معرفی برندهای ماشین ظرفشویی صنعتی در بازار ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مراکز غذایی بزرگ به ماشین ظرفشویی و تجهیزات صنعتی بسیار نیاز دارند، چرا که وجود این محصول نیاز به نیروی انسانی زیاد را کاهش می دهد و همین موضوع سبب کاهش هزینه ها می شود. ماشین ظرفشویی گزینه ای عالی برای شستن ظروف در حجم بالا محسوب می شود، این محصول به دلیل استفاده در صنایع بزرگ از جنس مقاوم استیل ساخته شده است. موتور آن نیز نسبت به موتور ماشین های خانگی قدرتمند تر است. یکی از موضوعات مهمی که اکثر کاربران هنگام خرید این محصول با آن مواجه می شوند انتخاب برند مناسب است. برندهای زیادی در ایران و سایر کشورها در زمینه تولید و فروش ماشین ظرفشویی صنعتی فعالیت دارند. بسیاری از آن ها کیفیت کار بالایی داشته و همین مورد انتخاب محصول مناسب را سخت تر می کند. اگر در انتخاب برند مناسب مشکل دارید این مطلب برای شماست، ادامه آن را با دقت مطالعه کنید.

انواع ماشین ظرفشویی صنعتی

تنها رستوران هایی که پس از چند ماه کار از نیروی انسانی برای شست و شو استفاده کرده اند اهمیت وجود ماشین ظرفشویی را می دانند؛ چرا که خستگی و فشار روی نیروی های انسانی بالاست و گاهی این موضوع سبب می شود تا کارها به درستی انجام نشود. اگر هنوز هم از نیروی انسانی استفاده می کنید، کیفیت کار شما نسبت به مراکزی که از ماشین ظرفشویی صنعتی استفاده می کنند بسیار پایین تر است. وقتی صحبت از خرید ماشین های ظرفشویی به میان می آید انتخاب بهترین نوع ماشین ظرفشویی نیز در ذهن کاربران شکل می گیرد. شناخت انواع ماشین ظرفشویی صنعتی سبب می شود تا هنگام خرید انتخاب های بهتری داشته باشید، در این بخش از مطلب به معرفی محبوب ترین ماشین های ظرفشویی می پردازیم که عبارتند از:

ماشین ظرفشویی هود تایپ

یکی از ماشین ظرفشویی های معروف هود تایپ است. شاید از اسم محصول تعجب کنید، اما به دلیل ظاهری که شبیه به هود است آن را هود تایپ نامیده اند. این محصول برای مراکزی که رفت و آمد در آن بالاست بسیار مناسب بوده و در طول روز می تواند پاسخگوی رستوران هایی با حجم بالا و متوسط باشد. این محصول دارای سبد های زیادی بوده و هر در ساعت قادر به شستشوی ۶۰ الی ۱۲۰ سبد پر از ظرف است. عملکرد دستگاه نیمه اتوماتیک بوده و تمامی ظروف را با فشار بالا می تواند در کمترین زمان ممکن شستشو دهد. آشپزخانه های سازمانی، رستوران ها، هتل ها و مراکز غذایی بزرگ می توانند از این دستگاه استفاده کنند.

ماشین ظرفشویی تونلی

ماشین ظرفشویی تونلی یکی دیگر از انواع دستگاه های صنعتی در زمینه شست و شوی ظروف است. این محصول از نظر ظاهری شباهت زیادی به مدل ریلی دارد اما دارای یکسری ویژگی های متفاوت نیز می باشد. در مجموع این محصول نسبت به مدل های ریلی بزرگ تر بوده و تجهیزاتی که در آن به کار رفته کاملا پیشرفته هستند. ظروف از سمت تونلی وارد دستگاه شده و پس از انجام فرایند شست و شو از طرف دیگر خارج می شوند. ماشین ظرفشویی تونلی برای خط تولید با جمعیت بسیار بالا بهترین گزینه ست و نیازهای شما را در طول روز برطرف می سازد.

ماشین ظرفشویی صنعتی ریلی

مدل ریلی نیز جزء بهترین ماشین های ظرفشویی است که برای مجموعه هایی با رفت و آمد بالا مناسب است. این محصول در طول روز می تواند حجم زیادی از ظروف را با بهترین کیفیت شست و شو دهد. در این مدل سبد ظروف به صورت ریلی داخل دستگاه هدایت شده و تمامی مراحل از جمله آب کشی، شست و شو، خشک کردن و... به ترتیب انجام می شوند.

معرفی برند تولید کننده ماشین ظرفشویی صنعتی ایرانی

در کنار سایر ویژگی هایی که باید در هنگام خرید ماشین ظرفشویی به آن توجه داشته باشید، انتخاب برند مناسب نیز مهم است. تنوع در برندها و تولید کنندگان این محصول بسیار زیاد است، از طرفی دیگر رقبای زیادی وارد این بازار شده و همواره رقابت بین برندهای بزرگ وجود دارد. انتخاب بهترین برند بین برندهای موجود شاید کمی سخت بنظر رسد اما در این قسمت از مطلب به معرفی چند برند معتبر می پردازیم تا در هنگام خرید تصمیم بهتری بگیرید، این برندها عبارتند از:

برند صنایع پاسارگاد

برندهای ایرانی که در زمینه فروش و تولید ماشین ظرفشویی صنعتی فعالیت دارند کم نیستند، اما انتخاب برند معتبر برای افرادی که با این محصول و ویژگی های آن چندان آشنا نیستند شاید کمی چالش برانگیز باشد. برند صنایع پاسارگاد یکی از معتبرترین برندهای ایرانی است که محصولاتی با کیفیت فوق العاده بالا ارائه می دهد. این برند چندین سال است که فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انواع ماشین ظرفشویی صنعتی آغاز کرده و در مدت زمان کوتاهی نیز توانست توجه مشتریان را به خود جلب کند. یکی از ویژگی های بارز این برند این است که رضایت مشتریان رو سر لوحه کار خود قرار داده و همواره محصولاتی ایمن با کیفیت بالا ارائه می دهد. از طرفی دیگر مشاوران و کارشناسان فروش زیادی دارد که قبل از خرید شما را راهنمایی می کنند، در نتیجه حتی اگر در این زمینه اطلاعاتی هم نداشته باشید جای نگرانی نیست. برند پاسارگاد برای تمامی محصولات خود گارانتی و خدمات پس از فروش در نظر گرفته و این موضوع اصالت کالا را تضمین می کند. اگر به دنبال برند ایرانی معتبر با تضمین کیفیت تمامی محصولات هستید حتما سری به صنایع پاسارگاد بزنید.

معرفی برند ماشین ظرفشویی صنعتی خارجی

در این بخش از مقاله به ۲ برند معروف ماشین ظرفشویی های صنعتی وارداتی اشاره کرده ایم :

برند زانوسی

هر برندی داستان خاص خود را دارد، زانوسی نیز یکی از برندهای ایتالیایی است که در زمینه تولید و فروش انواع ماشین ظرفشویی صنعتی با کیفیت بالا فعالیت می کند. این برند مدت زمان طولانی کار خود را آغاز کرده و اکنون نیز به عنوان بهترین برند که طرحی پیشرفته و نوآوری عالی دارد شناخته می شود. این برند تنها در زمینه ماشین ظرفشویی فعالیت ندارد بلکه محصولات زیادی تولید می کند. ماشین های ظرفشویی صنعتی که توسط این برند تولید می شوند انواع مختلفی دارند. با خرید محصولات این برند می توانید هزینه های ناشی از استخدام نیروی انسانی را کاهش دهید. علاون بر این ها برند زانوسی محصولات خود را به کشورهای دیگر نیز صادر می کند.

برند الکترولوکس

برند الکترولوکس جزء بهترین برندهای خارجی است که در زمینه تولید انواع ماشین ظرفشویی به خصوص نوع صنعتی فعالیت دارد. با اینکه شعبه های زیادی از این برند در جهان وجود دارند اما مقر اصلی آن در کشور سوئد است. محصولات این برند در کشورهای مختلف به ویژه ایران بسیار مورد استقبال قرار گرفته، به قدری که اکثر برندها قصد کپی برداری از این برند را دارند. تمامی محصولات کیفیت بالایی داشته و از بهترین قطعات برای تولید آن ها استفاده شده، در نتیجه شاهد عمر چندین ساله دستگاه و افزایش سوددهی مجموعه تان خواهید بود.

راهنمای خرید ماشین ظرفشویی صنعتی

خرید ماشین ظرفشویی صنعتی توسط مجموعه های بزرگ و متوسط انجام می شود. با توجه به رشد جمعیت و رونق گرفتن مراکز غذایی خرید این محصول نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است. اما رعایت یکسری نکات مهم در هنگام خرید اهمیت زیادی دارد. توجه به همین نکات ساده اما کاربردی سبب می شود تا خریدی رضایت بخش داشته باشید. یکی از نکات مهم در این زمینه انتخاب ماشین ظرفشویی بر اساس سایز و ابعاد است. ابتدا ظرفیت روزانه مشتریان خود را مشخص کرده و سپس اقدام به خرید نمایید. این کار سبب می شود تا از خرید محصولی با ظرفیت بالا تر جلوگیری شود و در نتیجه هزینه ها کاهش یابند. یکی دیگر از نکات مهم سایز دستگاه است. اگر محیط آشپزخانه کوچک است استفاده از ماشین ظرفشویی با ابعاد بزرگ درست نیست و سبب می شود تا علاوه بر اذیت شدن کارکنان دستگاه نیز آسیب ببیند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.