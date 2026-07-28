به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از ظهر سهشنبه در بدو ورود به استان کرمانشاه و در جمع خبرنگاران، آمادهسازی زیرساختهای ارتباطی اربعین حسینی و بهرهبرداری از پروژههای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دو محور اصلی سفر خود به این استان عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی کرمانشاه در میزبانی از زائران اربعین اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد میلیونها زائر، نقش مهمی در ارائه خدمات ارتباطی دارد و وزارت ارتباطات با تمام ظرفیت برای فراهم کردن ارتباطی پایدار، باکیفیت و بدون دغدغه برای زائران پای کار آمده است.
هاشمی افزود: در هفتههای گذشته نشستهای متعددی با استاندار کرمانشاه، مسئولان استانی و اعضای ستاد ارتباطات اربعین برگزار شد و برنامهریزیهای فشردهای برای آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز زائران انجام گرفت.
وی با بیان اینکه تمامی معاونان وزارت ارتباطات در این سفر حضور دارند، تصریح کرد: هر یک از معاونان مأمور بررسی میدانی بخشی از پروژهها و زیرساختهای ارتباطی استان شدهاند تا اگر در هر نقطهای نیاز به تقویت یا رفع مشکل وجود داشته باشد، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
تقویت ارتباطات اربعین و اختصاص پهنای باند ویژه به کرمانشاه
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین را یک مسئولیت ملی دانست و گفت: تمام تلاش ما این است که هیچ دغدغهای از نظر ارتباطات و دسترسی به خدمات دیجیتال برای زائران وجود نداشته باشد و همه ظرفیتهای وزارت ارتباطات در این مسیر بسیج شده است.
هاشمی همچنین از برنامهریزی برای تسهیل ارائه خدمات ارز اربعین خبر داد و افزود: مدیرعامل پستبانک ایران نیز در این سفر حضور دارد و مأموریت ویژهای برای تسهیل فرآیند تخصیص و ارائه ارز اربعین به زائران بر عهده دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ارتباطات اظهار کرد: نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی در مسیرهای منتهی به مرزهای استان شناسایی و با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، برنامه جامعی برای تقویت پوشش شبکه در این مناطق اجرا شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با اختصاص پهنای باند ویژه به استان کرمانشاه، شرایط لازم برای ارائه خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیت را در ایام اوج تردد زائران فراهم کرده است.
هاشمی تصریح کرد: هدف ما این است که زائران از زمان ورود به استان کرمانشاه تا عبور از مرز و حتی در طول سفر، به خدمات مناسب ارتباطی، اینترنت و تماسهای تلفنی دسترسی داشته باشند و هیچگونه اختلالی در ارائه این خدمات ایجاد نشود.
افتتاح ۲۶ پروژه ارتباطی و توسعه خدمات دیجیتال برای زائران
وی در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح ۲۶ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این پروژهها با همکاری استانداری کرمانشاه و مدیران استانی به بهرهبرداری میرسد و گام مهمی در توسعه زیرساختهای ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی، افزایش دسترسی مردم به خدمات نوین ارتباطی و تحقق عدالت ارتباطی خواهد بود.
وزیر ارتباطات همچنین به رایزنیهای انجام شده با دولت عراق اشاره کرد و افزود: حدود دو هفته پیش در دیدار با وزیر ارتباطات عراق، توافقهای مناسبی برای تقویت خدمات رومینگ اپراتورهای ایرانی و ایجاد نقاط ارائه اینترنت رایگان برای زائران انجام شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، خدمات متنوعی از طریق سکوهای داخلی از جمله پیامرسان «بله» و دیگر پیامرسانهای بومی برای اطلاعرسانی، راهنمایی و ارائه خدمات مورد نیاز زائران اربعین طراحی شده است.
وی در پایان با قدردانی از همراهی استاندار کرمانشاه، مدیران استانی، اپراتورهای تلفن همراه و دستگاههای اجرایی، ابراز امیدواری کرد با هماهنگیهای انجام شده در ایران و عراق، زائران اربعین امسال سفری ایمن، روان و همراه با خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیت را تجربه کنند.
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