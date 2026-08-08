حیدر آسیابی به اتفاق دادستان مرکز استان با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر، با قدردانی از تلاش خبرنگاران استان، به‌ویژه خبرگزاری مهر، در انعکاس رویدادها و اقدامات حوزه قضایی گفت: اطلاع‌رسانی شفاف درباره عملکرد دستگاه قضایی و اقدامات انجام‌شده در استان، نقش مهمی در افزایش آگاهی مردم و تقویت اعتماد عمومی دارد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری رسانه‌ها در انعکاس رویدادها و دستاوردهای حوزه قضایی اظهار کرد: خبرنگاران با پوشش دقیق اخبار و اقدامات انجام‌شده، می‌توانند مردم را در جریان اتفاقات و خدماتی که در سطح استان و کشور انجام می‌شود، قرار دهند.

وی افزود: این اطلاع‌رسانی‌ها علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، زمینه تقویت اعتماد مردم به قوه قضاییه را فراهم می‌کند و از سوی دیگر در ایجاد امید در جامعه نیز اثرگذار است.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: دستگاه قضایی استان طی سال‌های گذشته در حوزه حمایت از تولید و کمک به رفع موانع برخی طرح‌های اقتصادی که برای مدت طولانی معطل مانده بودند، اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

آسیابی با بیان اینکه انعکاس این اقدامات از سوی رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: اطلاع‌رسانی درباره دستاوردهای دستگاه اجرایی و قضایی استان، مردم را با اقدامات انجام‌شده و ظرفیت‌های موجود بیشتر آشنا می‌کند و می‌تواند به امیدآفرینی در جامعه منجر شود.

وی از خبرنگاران استان گلستان، به‌ویژه خبرگزاری مهر، برای همکاری و تلاش در انعکاس رویدادها و اقدامات ویژه حوزه قضایی قدردانی کرد.