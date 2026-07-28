وقوع آتش سوزی در هورالعظیم

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی مدحجی اظهار کرد: این آتش‌سوزی از ظهر امروز در شمال تالاب هورالعظیم آغاز شده و با توجه به شرایط منطقه، امکان دسترسی نیروهای عملیاتی به محل وقوع حریق وجود ندارد.

وی افزود: بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد با توجه به رطوبت خاک آن قسمت از تالاب شدت آتش‌سوزی نسبت به ساعات اولیه کاهش یافته است اما تا زمان دسترسی به محل، امکان برآورد دقیق وسعت منطقه درگیر آتش وجود ندارد.

رئیس اداره احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان علت اولیه این آتش‌سوزی را اقدام برخی گاومیش‌داران منطقه برای سوزاندن پوشش گیاهی با هدف رویش علوفه تازه عنوان کرد.

مدحجی گفت: بررسی‌های تکمیلی درباره ابعاد و خسارت‌های احتمالی این آتش‌سوزی پس از دسترسی به محل و ارزیابی میدانی اعلام خواهد شد.

رییس اداره احیای تالاب‌های اداره‌ کل حفاظت محیط زیست خوزستان در ادامه با رد انتشار برخی اخبار درباره وقوع آتش‌سوزی صبح امروز در تالاب هورالعظیم گفت: دودی که پیش از ظهر روز سه‌شنبه در محدوده این تالاب مشاهده شد، مربوط به آتش‌سوزی در انتهای کانال المهدی و خارج از محدوده تالاب است.

مدحجی اظهار کرد: براساس تصاویر ماهواره‌ای، آتش‌سوزی صبح در تالاب هورالعظیم رخ نداده و دود مشاهده شده متعلق به تالاب نیست، بلکه مربوط به انتهای کانال المهدی در خروجی اراضی کشت و صنعت‌های نیشکر امیرکبیر و میرزاکوچک‌خان است.

وی افزود: محل این آتش‌سوزی فاصله زیادی با حوضچه شماره یک تالاب هورالعظیم داشت و در مسیر جاده اهواز - خرمشهر، در محدوده حدود ۶۳ کیلومتری اهواز واقع شده است.

مدحجی با اشاره به وقوع یک مورد آتش‌سوزی در هورالعظیم طی روزهای گذشته گفت: حدود چهار روز پیش بخشی از تالاب دچار آتش‌سوزی شد که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، علت آن آتش زدن پوشش گیاهی توسط دامداران برای برداشت علوفه بود.

رییس اداره احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: این آتش‌سوزی در مدت کوتاهی مهار و خاموش شد و خسارتی به تالاب وارد نکرد.

وی در خصوص شرایط کنونی وضعیت تالاب هورالعظیم اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به رطوبت و نم‌دار بودن بخش‌های مختلف تالاب، احتمال گسترش یا سرایت آتش از بخش عراقی به بخش ایرانی نیز پایین است.