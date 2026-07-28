به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا الهی‌سرشت در دومین جلسه شورای اسلامی شهر زرین‌آباد در سال جاری که با حضور سید جمال موسوی، نماینده مردم شهرستان‌های ایجرود و ماهنشان در مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار زرین‌آباد برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای زرین‌آباد، اظهار کرد: توسعه متوازن شهرها نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و نمایندگان مردم است و این همدلی می‌تواند روند اجرای طرح‌های عمرانی را شتاب ببخشد.

وی با اشاره به پروژه احداث محل نگهداری دام شهر زرین‌آباد، افزود: این طرح یکی از مطالبات مهم شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، ساماندهی شهری و ارتقای کیفیت زندگی است و بر اساس برنامه زمان‌بندی، مقرر شده است تمام دام‌های موجود تا پیش از پایان سال از محدوده شهری خارج شوند.

فرماندار ایجرود با تأکید بر حمایت از پروژه‌های عمرانی شهرداری زرین‌آباد، ادامه داد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید با نگاه آینده‌نگر و بر اساس نیازهای واقعی شهر دنبال شود تا ضمن افزایش رضایتمندی شهروندان، زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز فراهم شود.

الهی‌سرشت با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی شهردار زرین‌آباد، گفت: اقدامات ارزشمندی در حوزه مدیریت شهری آغاز شده که از جمله آن می‌توان به نصب دوربین‌های پیشرفته پایش تصویری با هدف تحقق مدیریت هوشمند ترافیک، اجرای اصلاحات مهندسی در بلوار مرکزی شهر و برنامه‌ریزی برای آسفالت‌ریزی معابر پرتردد اشاره کرد که اجرای آن‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توسعه زرین‌آباد نیازمند اجرای همزمان پروژه‌های زیرساختی، عمرانی و خدماتی است، افزود: در این نشست روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار شهر به‌صورت دقیق بررسی شد و بر تسریع در اجرای آن‌ها تأکید شد. یک‌طرفه‌سازی محور جوقین به زرین‌آباد همراه با اصلاح شبکه آب و فاضلاب، تکمیل پروژه بوستان زندگی، احداث کشتارگاه نیمه‌صنعتی، سایت کارگاهی، بوستان بانوان (پارک مادر و کودک)، توسعه محدوده شهری، اجرای کمربندی‌های شمالی و جنوبی، خرید خودروی مکانیزه جمع‌آوری زباله، تحویل گریدر شهرداری، اجرای نورپردازی شهری، احداث بازار صنایع‌دستی، ایجاد بازارچه میوه و تره‌بار، برگزاری جشنواره آش و آشپزی و تعیین برند شهر زرین‌آباد از جمله پروژه‌هایی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد.

فرماندار ایجرود تأکید کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شورای اسلامی شهر و شهرداری، تلاش خواهیم کرد این طرح‌ها در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسند تا زمینه ارتقای زیرساخت‌های شهری، رونق اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان زرین‌آباد بیش از پیش فراهم شود.

الهی‌سرشت با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات این جلسه، خاطرنشان کرد: اجرای به‌موقع این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های شهری، بهبود خدمات‌رسانی، افزایش ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در زرین‌آباد خواهد داشت و فرمانداری نیز از تمامی طرح‌های اولویت‌دار و اثرگذار در مسیر توسعه شهرستان حمایت خواهد کرد.