جنگ ۱۲ روزه و «بعثت مردم» به محورهای جشنواره «رسام» اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر هفتمین جشنواره فرهنگی- رسانه‌ای «رسام» همزمان با سالروز عملیات مرصاد و با حضور رئیس این سازمان رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، هفتمین دوره جشنواره «رسام» در سال ۱۴۰۵ با توجه به تحولات جدید ملی و سیاسی، با محورهای به‌روز شده برگزار می‌شود و چهار موضوع جدید به بخش‌های محتوایی آن افزوده شده است.

«جنگ ۱۲ روزه»، «جنگ رمضان»، «تشییع قائد شهید» و «بعثت مردم» از مهم‌ترین محورهای جدید این دوره از جشنواره است که آثار هنرمندان و فعالان رسانه‌ای در این حوزه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

هفتمین جشنواره فرهنگی ـ رسانه‌ای «رسام» در بخش‌های فیلم، موسیقی و سرود و هنرهای تجسمی برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن شهریورماه سال جاری اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون شش دوره از جشنواره «رسام» برگزار شده و ششمین دوره آن خردادماه سال ۱۴۰۴ به میزبانی شهر سیرجان برگزار شده بود.