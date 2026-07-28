مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین ذخایر خون مورد نیاز مراکز درمانی استان، تیم سیار انتقال خون روز چهارشنبه هفتم مردادماه در شهرستان کنگاور مستقر خواهد شد.

وی افزود: این تیم از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح در ساختمان انتقال خون، مجاور بیمارستان شهید چمران، آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود و از مردم نوع‌دوست شهرستان کنگاور دعوت می‌شود با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه اهدای خون اقدامی ایثارگرانه و نجات‌بخش است، تصریح کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد و استمرار مشارکت مردم در این امر خداپسندانه، نقش مهمی در حفظ ذخایر خون و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی دارد.

میرزاده خاطرنشان کرد: از تمامی واجدان شرایط اهدای خون دعوت می‌شود با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و رعایت توصیه‌های لازم، در زمان اعلام شده به محل استقرار تیم سیار مراجعه کرده و در این حرکت ارزشمند انسانی مشارکت کنند.