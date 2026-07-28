حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری بیست و دومین هفته اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: موج ۱۵۰ این اجتماع مردمی امشب سهشنبه ۶ مردادماه در میدان فرمانداری (شهید قلیوند) کرمانشاه برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم رأس ساعت ۲۱:۳۰ با حضور مردم ولایتمدار و انقلابی کرمانشاه برگزار خواهد شد و بار دیگر مردم استان با حضور خود، پایبندیشان به آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از ایران اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه مردم در هر شرایطی پای کار ایران عزیز هستند، گفت: اجتماع «نحن المنتقمون» فرصتی برای تجدید عهد با ارزشهای انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد شهدا و اعلام حمایت از امنیت و اقتدار کشور است.
عبدی تصریح کرد: راهپیمایی و اجتماع امشب مزین به نام هشت شهید مدافع امنیت خواهد بود تا یاد و خاطره این شهدای والامقام که در مسیر دفاع از امنیت مردم جان خود را فدا کردند، گرامی داشته شود.
وی ادامه داد: این مراسم به نام شهید قائد، سیدعلی حسینی خامنهای و همچنین شهدای مدافع امنیت شامل شهید مصطفی ادبی، شهید شریف کریمپور، شهید شمسالدین ویسی، شهید محمد مرادی، شهید ساسان آزادی، شهید علی مهدینیا، شهید خلیل مرادزاده و شهید رضا سلطانیان برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از عموم مردم برای حضور در این اجتماع دعوت کرد و گفت: حضور پرشور مردم در این برنامهها نشاندهنده اتحاد، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در دفاع از ارزشها و امنیت کشور است.
کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری موج ۱۵۰ اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در میدان فرمانداری کرمانشاه با گرامیداشت یاد ۸ شهید مدافع امنیت خبر داد.
حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری بیست و دومین هفته اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: موج ۱۵۰ این اجتماع مردمی امشب سهشنبه ۶ مردادماه در میدان فرمانداری (شهید قلیوند) کرمانشاه برگزار میشود.
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