به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را برای جذب کسری طاهری و دانیال ایری ادامه می‌دهد، مهم‌ترین مانع پیش روی این دو انتقال نه مسائل مالی، بلکه پیچیدگی‌های حقوقی و مقررات نقل‌وانتقالات فوتبال ایران و فیفا است.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پس از دریافت مشاوره‌های حقوقی از کمیته‌های ذی‌ربط فدراسیون فوتبال، به این جمع‌بندی رسیده که این باشگاه تحت هیچ شرایطی اجازه ندارد بابت رضایت‌نامه کسری طاهری حتی یک سنت یا یک دلار بیشتر از مبلغی که باشگاه نساجی مازندران برای جذب این بازیکن به روبین‌کازان روسیه پرداخت کرده است، بپردازد.

دلیل این موضوع، مقررات مربوط به انتقال بازیکن از طریق سازوکار موسوم به «پل» است. بر اساس این مقررات، اگر باشگاه دوم مبلغی بیش از هزینه پرداخت‌شده توسط باشگاه نخست برای انتقال بازیکن پرداخت کند، انتقال دیگر مشمول این سازوکار نخواهد بود و بازیکن به دلیل تغییر باشگاه در یک پنجره نقل‌وانتقالاتی، امکان ثبت و بازی برای تیم جدید را از دست خواهد داد.

به همین دلیل، مدیران پرسپولیس حاضر نشده‌اند کوچک‌ترین ریسک حقوقی را در این پرونده بپذیرند و هرگونه توافق را منوط به رعایت کامل مقررات کرده‌اند.

این موضوع، شهاب زندی مدیرعامل باشگاه نساجی مازندران را نیز با چالشی غیرمنتظره روبه‌رو کرده است. گفته می‌شود در ابتدا تصور بر این بود که نساجی می‌تواند با دریافت مبلغی بیشتر، از انتقال طاهری سود مالی قابل توجهی به دست آورد، اما پس از روشن شدن ابعاد حقوقی پرونده و رسانه‌ای شدن این موضوع، مشخص شد دریافت هرگونه مبلغ مازاد می‌تواند کل انتقال را با مشکل مواجه کند.

دانیال ایری نیز شرایطی مشابه دارد. این مدافع در دوران خدمت سربازی راهی ملوان شد و پس از آن با نساجی به توافق رسید، بدون آنکه تصور کند در فاصله کوتاهی باشگاهی مانند پرسپولیس خواهان جذب او شود. با این حال، مقررات نقل‌وانتقالات فعلاً اجازه انتقال قانونی او پیش از آغاز فصل را نمی‌دهد و همین مسئله، برنامه‌های پرسپولیس را با ابهام مواجه کرده است.

اکنون باید دید مدیران نساجی حاضر خواهند شد از دریافت هرگونه مبلغ اضافی صرف‌نظر کنند تا انتقال کسری طاهری در چارچوب قانون انجام شود یا اینکه این مهاجم جوان ناچار خواهد بود حداقل تا نیم‌فصل در نساجی بماند و سپس برای حضور در پرسپولیس یا تیمی دیگر اقدام کند. حدادی از شب گذشته با فشارهای مختلفی از سوی برخی افراد برای نهایی کردن هرچه سریع‌تر انتقال کسری طاهری روبه‌رو شده است، اما تاکنون حاضر نشده از چارچوب‌های قانونی عبور کند.

مدیرعامل پرسپولیس درباره پرونده دانیال ایری نیز تأکید کرده که هرگونه اقدام برای جذب این بازیکن تنها در صورتی انجام خواهد شد که با آیین‌نامه نقل‌وانتقالات فوتبال ایران و مقررات فیفا مطابقت کامل داشته باشد؛ رویکردی که نشان می‌دهد مدیران سرخ‌پوشان ترجیح می‌دهند به جای مواجه شدن با تبعات حقوقی، مسیر جذب این دو ملی‌پوش را کاملاً قانونی و بدون ابهام پیش ببرند.