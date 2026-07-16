صنعت نفت راهی پلی آف لیگ برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و چهارم و پایانی لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز با برگزاری ۸ دیدار پیگیری شد که یک بازی نیمه تمام باقی ماند و تیم هوادار هم حاضر نشد مقابل حریفش بازی کند.

تیم صنعت نفت هم با پیروزی مقابل حریفش و با قرارگیری در رده سوم جدول به دیدار پلی آف حضور در لیگ برتر راه یافت که بر این اساس روز چهارشنبه ۳۱ تیر شاگردان غلامرضا خلیفه رو در روی شاگردان مجتبی جباری در تیم مس رفسنجان قرار خواهند گرفت و پیروز این بازی جواز حضور در لیگ برتر برای فصل بیست و ششم را دریافت خواهد کرد و تیم بازنده در لیگ دسته اول به میدان می رود.

تیم سایپا هم با یک امتیاز کمتر نسبت به صنعت نفت آبادان در مکان چهارم جدول قرار گرفت و به کار خود پایان داد.

در فصل جاری لیگ دسته اول تیم های نساجی و مس شهربابک پیش از این صعود خود به لیگ برتر در فصل آینده را قطعی کرده بودند و تیم های شهرداری نوشهر، نود ارومیه و داماش گیلان راهی لیگ دسته دوم شدند.

تیم نساجی هم فردا جمعه ۲۶ تیر و از ساعت ۱۹:۳۰ در خانه به مصاف آریو اسلامشهر خواهد رفت تا پرونده فصل جاری لیگ دسته اول بسته شود.

نتایج دیدارهای هفته پایانی لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* نفت و گاز گچساران صفر - مس شهربابک ۲

* نیروی زمینی صفر - صنعت نفت آبادان ۲

* سایپا یک - پالایش نفت بندرعباس صفر

* کاراگستر یک - شهرداری نوشهر صفر

* داماش گیلان صفر - فرد البرز صفر

* بعثت کرمانشاه یک - پارس جنوبی جم ۲

* مس کرمان - نود ارومیه (به دلیل تعداد کم بازیکنان نود ارومیه (۷بازیکن) در ابتدای دیدار و مصدوم شدن دو بازیکن در جریان بازی که تعداد تفرلت تیم نود ارومیه در زمین را به عدد ۵ رساند داور بازی را نیمه تمام اعلام کرد.)

* شناورسازی قشم - هوادار (تیم هوادار حاضر به انجام بازی نشد)