جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان فصل/ نساجی قهرمان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی هفته سی و چهارم و فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال شامگاه جمعه ۲۶ تیر تیم‌های نساجی و آریو اسلامشهر از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود آریو اسلامشهر به پایان رسید.

محمد علیزاده و مهدی یوسفی گل های آریو و محمد صابری پور گل نساجی را در این بازی به ثمر رساندند.

شاگردان رضا عنایتی در نساجی که پیش از این قهرمانی خود را قطعی کرده بودند در پایان بازی جشن گرفتند و کاپ قهرمانی به آنها اهدا شد.

در پایان فصل لیگ دسته اول فوتبال، تیم های نساجی و مس شهربابک جواز حضور در بیست و ششمین دوره لیگ برتر را به دست آوردند و تیم صنعت نفت آبادان که در رده سوم جدول قرار گرفت روز چهارشنبه ۳۱ تیر در پلی آف لیگ برتر به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت.

در انتهای جدول هم تیم های شهرداری نوشهر، نود ارومیه و داماش گیلان به لیگ دسته دوم سقوط کردند.