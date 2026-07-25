استعلام پرسپولیس برای یک انتقال جنجالی/ هشدار حقوقی درباره پرونده کسری

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده انتقال کسری طاهری به پرسپولیس وارد مرحله‌ای حساس شده است که از منظر حقوقی می‌تواند دردسرهای جدی برای باشگاه به همراه داشته باشد.

باشگاه پرسپولیس قرار است امروز جلسه مهمی با مدیران باشگاه نساجی مازندران برگزار کند تا آخرین وضعیت انتقال این مهاجم جوان را بررسی کند. بازیکنی که پیش از این در آستانه حضور در پرسپولیس از باشگاه روبین کازان روسیه قرار داشت اما در شرایطی غیرمنتظره، نساجی با پرداخت مبلغ رضایت‌نامه، این بازیکن را جذب کرد و معادلات نقل‌وانتقالاتی سرخ‌ها را بر هم زد.

با این حال کسری طاهری که در مقاطع مختلف از علاقه خود برای حضور در پرسپولیس سخن گفته و حتی اعلام کرده بود فصل آینده پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد، همچنان مقصد نهایی خود را جمع سرخپوشان می‌داند.

در هفته‌های اخیر اختلاف نظر میان مدیران دو باشگاه پرسپولیس و نساجی بر سر مبلغ رضایت‌نامه بالا گرفت. پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد شهاب زندی، مدیرعامل نساجی، تلاش داشت مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار دلار بیش از هزینه‌ای که باشگاهش برای جذب این بازیکن به روبین کازان پرداخت کرده بود، از پرسپولیس دریافت کند.

بررسی‌های حقوقی انجام شده نشان می‌دهد مقررات نقل‌وانتقالات و قوانین حاکم بر این پرونده اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد و باشگاه نساجی تنها می‌تواند مبلغی معادل هزینه پرداختی خود برای دریافت رضایت‌نامه بازیکن را مطالبه کند.

همین موضوع باعث شده مدیران پرسپولیس پیش از هرگونه توافق نهایی، استعلام‌های متعددی از بخش‌های حقوقی و کمیته‌های ذی‌ربط فدراسیون فوتبال دریافت کنند. بر اساس اطلاعاتی که به دست خبرنگار مهر رسیده، پاسخ این استعلام‌ها حاکی از آن است که هرگونه پرداخت مازاد بر مبلغ پرداختی نساجی به روبین کازان، می‌تواند زمینه ایجاد ابهام حقوقی در فرآیند انتقال این بازیکن را فراهم کند.

از همین رو مدیران پرسپولیس با حساسیت ویژه‌ای روند مذاکرات را دنبال می‌کنند. گفته می‌شود پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، تأکید کرده است که تمام مراحل انتقال باید با رعایت کامل ضوابط حقوقی و مالی انجام شود و هیچ پرداختی خارج از چارچوب قانونی صورت نگیرد.

در شرایطی که دو باشگاه به دنبال رسیدن به توافق هستند، مهم‌ترین دغدغه پرسپولیس، جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه درباره این انتقال است؛ زیرا پرداخت حتی مبلغی فراتر از چارچوب‌های قانونی می‌تواند در آینده زمینه اعتراض، طرح شکایت یا ایجاد مشکلات حقوقی برای باشگاه را فراهم کند.

به همین دلیل، پرسپولیس تصمیم گرفته است نهایی شدن انتقال کسری طاهری را منوط به شفاف شدن تمام ابعاد حقوقی پرونده کند تا یکی از مهم‌ترین خریدهای تابستانی این تیم، بدون هرگونه ابهام و با رعایت کامل مقررات به سرانجام برسد.