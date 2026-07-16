اعلام زمان بازی پلی آف لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به قرار گرفتن تیم صنعت نفت آبادان در رده سوم جدول لیگ یک، دیدار پلی آف لیگ برتر برای تعیین هجدهمین تیم مسابقات فصل آتی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ساعت ۱۸:۴۵ روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران بین دو تیم مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان برگزار می شود.

براساس مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با توجه به نیمه تمام ماندن مسابقات بیست و پنجمین دوره لیگ برتر مقرر شد بین تیم سوم جدول لیگ یک و تیم انتهایی جدول مسابقات لیگ برتر یک دیدار پلی آف برگزار گردد.

پیش از این دو تیم نساجی مازندران و مس شهربابک صعود خود به مسابقات لیگ برتر در فصل آتی را قطعی کرده بودند.