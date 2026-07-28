بازنگری در استاندارد ۲۸۰۰؛ آموزش مهندسان حلقه مفقوده ایمنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسم وتر شامگاه سهشنبه در حاشیه برگزاری سمینار تخصصی تشریح ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ در رامسر، اظهار کرد: بهروزرسانی دانش فنی مهندسان و آشنایی آنان با تغییرات استانداردهای طراحی لرزهای، از مهمترین الزامات ارتقای ایمنی ساختمانها در برابر زلزله است.
وی با بیان اینکه استاندارد ۲۸۰۰ مبنای طراحی لرزهای ساختمانها در کشور محسوب میشود، افزود: شناخت دقیق مفاد ویرایش پنجم این استاندارد، علاوه بر بهبود کیفیت طراحی، در اجرای صحیح ضوابط فنی و افزایش تابآوری سازهها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بینالمللی زلزله ادامه داد: سمینار دو روزه تشریح ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و کانون مهندسان شهرستان رامسر برگزار شد و طی آن آخرین تغییرات این استاندارد و دستاوردهای نوین حوزه مهندسی زلزله برای مهندسان عمران و معماری تشریح شد.
وتر با اشاره به حضور جمعی از استادان و متخصصان این حوزه تصریح کرد: در این دوره، مباحث مرتبط با الزامات جدید طراحی سازه، تغییرات اساسی ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ و نکات کاربردی اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس پژوهشکده مهندسی زلزله پژوهشگاه بینالمللی زلزله، به تشریح تغییرات این استاندارد پرداخت و مهدی زارع، رئیس مرکز پیشبینی زلزله، نیز تازهترین یافتههای علمی در حوزه مخاطرات لرزهای و ضرورت رعایت ضوابط فنی برای کاهش آسیبپذیری ساختمانها را ارائه کرد.
رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بینالمللی زلزله با تأکید بر تداوم برگزاری چنین دورههایی خاطرنشان کرد: توسعه آموزشهای تخصصی و بهرهگیری از دانش روز، زمینه ارتقای کیفیت ساختوساز، افزایش ایمنی شهرها و کاهش خسارات ناشی از زلزله را فراهم میکند.
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