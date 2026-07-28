اعزام ۲ گروه نمایشی مازندران به اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهمنی معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اعزام دو گروه نمایشی از شهرستان‌های فریدون‌کنار و قائم‌شهر به رویداد بزرگ اربعین حسینی خبر داد و گفت: حضور هنرمندان استان در این اجتماع عظیم فرهنگی و معنوی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنر آیینی و انتقال پیام فرهنگ عاشورا به زائران از کشورهای مختلف است.

بهمنی با بیان اینکه گروه‌های اعزامی در قالب اجراهای میدانی و آیینی برنامه‌های خود را در کربلا ارائه می‌کنند، افزود: گروه تئاتر آیینی «یاس» فریدون‌کنار با نمایش «در آغوش خورشید» از پنجم مردادماه تا شب اربعین، هر شب پس از نماز مغرب و عشا در موکب «مع‌الامام‌المنصور» واقع در عمود ۱۰۸۶ کربلای معلی به اجرای برنامه می‌پردازد.

وی اظهار کرد: این اثر به کارگردانی امیر امیرنیا و تهیه‌کنندگی حمیدرضا بصیر، با مشارکت بیش از ۶۰ نفر از بازیگران و عوامل اجرایی، با محوریت فرهنگ عاشورا و مفاهیم نهضت حسینی تولید شده است.

بهمنی همچنین از حضور گروه تئاتر سایه قائم‌شهر به سرپرستی رجبعلی فلاح در برنامه‌های اربعین خبر داد و گفت: این گروه با اجرای نمایش «آخرین راوی» در موکب بین‌المللی حضرت قاسم(ع) در همدان و همچنین موکب مازندران در کربلای معلی، برای زائران به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

به گفته معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، نمایش «آخرین راوی» با بهره‌گیری از هنر عروسکی، مفاهیم عاشورایی، فرهنگ ایثار و ارزش‌های نهضت امام حسین(ع) را در قالبی هنری به مخاطبان ارائه می‌کند.

وی با تأکید بر نقش هنرهای نمایشی در تبیین معارف دینی و عاشورایی تصریح کرد: حضور هنرمندان مازندرانی در اربعین علاوه بر ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع)، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی و هنری استان و تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان اسلام به شمار می‌رود.