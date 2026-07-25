به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی اظهار داشت: امیدواریم این نشست‌ها تنها به گفت‌وگو محدود نشود و خروجی آن تصمیماتی کاربردی و قابل اجرا در راستای توسعه فرهنگی شهرستان باشد.

جایگاه ویژه شورای فرهنگ عمومی

وی با اشاره به ظرفیت شورای فرهنگ عمومی افزود: شورای فرهنگ عمومی می‌تواند در بسیاری از تحولات اجتماعی و فرهنگی شهرستان نقش‌آفرین باشد، به شرط آنکه دستور کارها هدفمند، مسئله‌محور و همراه با راهکارهای اجرایی تدوین شود.

فرماندار دشتی تصریح کرد: صرف تصویب چند مصوبه بدون پیگیری و اجرای آن‌ها، پاسخگوی نیازهای فرهنگی جامعه نیست و باید آثار تصمیمات شورا در سطح شهرستان قابل مشاهده باشد.

نماز جمعه؛ قرارگاه بزرگ فرهنگی و اجتماعی

مقاتلی با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی، گفت: در کشور صدها ستاد نماز جمعه فعال است که باید آن‌ها را قرارگاه‌های بزرگ فرهنگی و اجتماعی دانست، نه صرفاً مکانی برای برگزاری آیین عبادی.

وی با تقدیر از اقدامات امام جمعه دشتی و اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان افزود: برنامه‌های خلاقانه و نوآورانه ستاد نماز جمعه دشتی در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفته و این ظرفیت می‌تواند در معرفی فرهنگ، هویت و توانمندی‌های شهرستان نقش مؤثری ایفا کند.

دانشگاه‌ها در حوزه فرهنگ فعال‌تر شوند

مقاتلی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مراکز علمی در حوزه فرهنگ اظهار کرد: فعالیت فرهنگی مراکزی نظیر دانشگاه ها تنها به نصب بنر و برگزاری مراسم خلاصه نمی‌شود، بلکه باید بر پایه پژوهش، مطالعات علمی و شناخت دقیق آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ریزی شود.

وی گفت: موضوعاتی همچون افزایش طلاق، آسیب‌های اجتماعی و کاهش برخی هنجارهای فرهنگی نیازمند پژوهش علمی است و دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی باید با ارائه راهکارهای تخصصی، به تصمیم‌سازی‌های شورای فرهنگ عمومی کمک کنند.

استفاده از ظرفیت مردم در برنامه‌های فرهنگی

فرماندار دشتی مشارکت مردمی را سرمایه اصلی فعالیت‌های فرهنگی دانست و افزود: مردم در برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی شهرستان همواره حضوری پررنگ داشته‌اند و باید از این ظرفیت ارزشمند بیش از گذشته استفاده شود.

وی پیشنهاد کرد از فعالان مردمی، برگزارکنندگان برنامه‌های فرهنگی، خادمان مراسم مذهبی، نیروهای نظامی،انتظامی و امنیتی، موکب‌داران و تمامی افرادی که در برنامه‌های فرهنگی شهرستان نقش‌آفرینی کرده‌اند، به صورت ویژه تجلیل شود.

هم‌افزایی برنامه‌های پنجم مرداد و اربعین

مقاتلی با اشاره به تقارن برنامه‌های سالروز اقامه نخستین نماز جمعه با ایام اربعین حسینی اظهار داشت: این هم‌زمانی فرصت مناسبی برای هم‌افزایی فعالیت‌های فرهنگی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از ظرفیت ستاد نماز جمعه، موکب‌ها و مشارکت مردمی برای اجرای برنامه‌های اثرگذار استفاده شود.

وی همچنین از خدمات موکب‌داران و مجموعه‌های مردمی شهرستان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین قدردانی کرد و گفت: شهرستان دشتی با همه ظرفیت خود در خدمت زائران حسینی قرار دارد و این خدمت‌رسانی جلوه‌ای از فرهنگ اصیل مردم این شهرستان است.

حفظ هویت فرهنگی دشتی

فرماندار دشتی در پایان با تأکید بر اینکه فرهنگ مهم‌ترین سرمایه شهرستان است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و مردم باید در کنار یکدیگر برای حفظ اصالت فرهنگی دشتی تلاش کنند تا این شهرستان همچنان به عنوان یکی از قطب‌های فرهنگی استان و کشور شناخته شود.