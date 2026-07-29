حجت‌الاسلام حامد داودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه مردمی نماز جمعه اظهار کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، شبکه امامت جمعه از مردمی‌ترین نهادهای انقلاب اسلامی است و این جایگاه زمانی معنا پیدا می‌کند که امام جمعه در متن جامعه و در کنار مردم حضور داشته باشد.

وی افزود: امامت جمعه بدون مردم معنا ندارد و امام جمعه باید مردم را ولی‌نعمت خود بداند، با تواضع، مهربانی و عطوفت با آنان رفتار کند و هرگز از موضع برتری به جامعه نگاه نکند.

امام جمعه الموت با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) همچون مردم زندگی می‌کرد و همین رفتار، رمز ارتباط عمیق ایشان با جامعه بود. ائمه جمعه نیز به عنوان ادامه‌دهندگان راه پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع)، باید همواره در کنار مردم باشند و خدمت به آنان را مهم‌ترین وظیفه خود بدانند.

داودی با بیان اینکه حضور در میان مردم تنها به اقامه نماز جمعه محدود نمی‌شود، گفت: در کنار پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی، تلاش می‌کنم در موضوعات اجرایی و مشکلات مردم نیز حضور فعال داشته باشم. منطقه الموت با حدود ۲۰۰ روستا گستره وسیعی دارد و به همین دلیل به‌صورت مستمر در روستاها حضور یافته، میز خدمت برپا می‌کنیم و از نزدیک پای صحبت مردم می‌نشینیم، چرا که شنیدن مطالبات مردم، نخستین گام برای حل مشکلات آنان است.

وی ادامه داد: در برخی روستاها مردم عنوان می‌کنند که برای نخستین بار است امام جمعه‌ای در میان آنان حاضر شده و در کوچه و خیابان کنارشان نشسته است. همین ارتباط صمیمانه، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را افزایش می‌دهد و سبب می‌شود سخن امام جمعه، چه در حوزه مسائل دینی و چه در موضوعات اجتماعی و انقلابی، اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

امام جمعه الموت با تأکید بر اینکه مردم ایران، مردمی متدین، انقلابی و بافرهنگ هستند، خاطرنشان کرد: همه جایگاه‌ها و مسئولیت‌های امامت جمعه مرهون مردم است و امام جمعه باید خود را خدمتگزار آنان بداند و به‌ویژه نسبت به محرومان و اقشار ضعیف جامعه، همانند سیره اهل‌بیت (ع) رفتار کند.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «در نماز جمعه با همه پدرانه برخورد کنید»، اظهار داشت: نگاه امام جمعه به مردم باید همانند نگاه یک پدر به فرزندانش باشد؛ همان‌گونه که پدر هیچ‌گاه فرزند خود را به دلیل خطا طرد نمی‌کند، امام جمعه نیز باید با همه اقشار جامعه، حتی کسانی که از نظر فکری یا اعتقادی با او هم‌نظر نیستند، با صبر، محبت و دلسوزی رفتار کند.

داودی افزود: کسانی که از ارزش‌های دینی یا انقلابی فاصله گرفته‌اند، بیش از دیگران به گفت‌وگو، توجه و همراهی نیاز دارند و وظیفه امام جمعه آن است که با اخلاق نیکو و حضور در میان مردم، آنان را به ارزش‌های دینی دعوت کند، نه اینکه با برخوردهای تند، فاصله‌ها را بیشتر کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با نمازگزاران گفت: امام جمعه باید احوال نمازگزاران را پیگیری کند، در صورت غیبت آنان علت را جویا شود، از بیماران عیادت کند و از ظرفیت جوانان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی بهره بگیرد تا مسجد و نماز جمعه به پایگاهی برای حضور همه نسل‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی تبدیل شود.