امام جمعه بجنورد: اقتصاد کشور نباید معطل پایان جنگ بماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری شامگاه سه شنبه در تجمع مردمی که در میدان شهید برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت ادامه مقاومت در برابر دشمنان، توجه دولت به معیشت مردم، برخورد قضایی با عاملان جنایات جنگی و همکاری عمومی برای مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تحولات اخیر موجب افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر آمریکا و متحدانش شده است، مدعی شد افزایش بهای نفت و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، از جمله در تنگه هرمز و باب‌المندب، فشارهای قابل توجهی بر کشورهای حامی رژیم صهیونیستی وارد کرده است.

امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در درگیری‌های اخیر، مدعی شد بخش قابل توجهی از اهداف نظامی، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و تجهیزات دشمن هدف قرار گرفته و این اقدامات، توان بازدارندگی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است.

وی با استناد به آیات قرآن، موفقیت‌های به دست آمده را نتیجه یاری الهی و مقاومت مؤمنان دانست و گفت همان‌گونه که در صدر اسلام مسلمانان با وجود امکانات محدود در برابر دشمنان ایستادگی کردند، امروز نیز اتکا به خداوند و استمرار مقاومت، عامل اصلی پیروزی خواهد بود.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به هزینه‌های سنگین تحمیل‌شده به آمریکا در جریان درگیری‌های اخیر، این موضوع را از عوامل عقب‌نشینی طرف مقابل عنوان کرد و از نیروهای مسلح خواست با هوشیاری، فریب درخواست‌های آتش‌بس و تاکتیک‌های دشمن را نخورند.

وی در ادامه، از دولت خواست مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را به روند جنگ یا مذاکرات گره نزند و با استفاده از ظرفیت کارشناسان، نخبگان و مسیرهای جایگزین برای تجارت و تأمین کالا، برای کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی همچنین از قوه قضائیه خواست به گفته وی، موضوع پیگیری حقوقی اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی را با جدیت دنبال کند.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه به موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد و آن را از مطالبات بخشی از مردم عنوان کرد.

وی در پایان با دعوت مردم به حضور در صحنه و حمایت از نظام، از شهروندان خواست با صرفه‌جویی در مصرف برق، گاز، بنزین و آب، به افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط کنونی کمک کنند و اظهار امیدواری کرد که با همدلی مردم و مسئولان، کشور به اهداف مورد نظر دست یابد.