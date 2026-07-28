به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، از حضور سید ستار هاشمی و مدیران وزارت ارتباطات در استان قدردانی کرد و اظهار داشت: سفر وزیر ارتباطات به کرمانشاه در آستانه اربعین و پیگیری میدانی پروژه‌های ارتباطی، اقدامی ارزشمند در راستای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی با اشاره به جایگاه استان کرمانشاه در میزبانی از زائران عتبات عالیات افزود: کرمانشاه قرن‌ها افتخار میزبانی زائران را داشته و فرهنگ مهمان‌نوازی مردم این دیار، ریشه‌ای تاریخی دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی در معماری سنتی خانه‌های قدیمی نیز فضاهایی برای پذیرایی از زائران پیش‌بینی می‌شد.

اربعین، نماد یک حرکت بزرگ تمدنی

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه، اربعین را جلوه‌ای از یک حرکت عظیم تمدنی در جهان اسلام دانست و تصریح کرد: این اجتماع عظیم هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار می‌شود و امروز به نماد وحدت، همبستگی و اقتدار امت اسلامی تبدیل شده است.

آیت‌الله غفوری با بیان اینکه کرمانشاه همواره یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات بوده است، گفت: مردم این استان با عشق و اخلاص، خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) را افتخاری بزرگ می‌دانند و امسال نیز با تمام توان در این مسیر حضور یافته‌اند.

وی از تلاش‌های استاندار کرمانشاه، ستاد اربعین، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای خدمات‌رسان و مردم استان قدردانی کرد و افزود: همه مسئولان و مردم با روحیه‌ای عاشقانه و جهادی برای میزبانی شایسته از زائران پای کار آمده‌اند و این همدلی سرمایه ارزشمند استان در ایام اربعین است.

دشمن در جنگ زیرساخت‌ها ناکام ماند

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دشمن علیه زیرساخت‌های کشور اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی تلاش کردند با هدف قرار دادن زیرساخت‌های ارتباطی، کشور را دچار اختلال و فلج کنند، اما تلاش شبانه‌روزی کارکنان دولت، به‌ویژه مجموعه وزارت ارتباطات، مانع تحقق اهداف آنان شد.

وی تأکید کرد: ملت ایران، نیروهای مسلح، مسئولان و دولت با هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اقتدار در برابر دشمن ایستادند و این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با استناد به آیات قرآن کریم، پیروزی ملت ایران را نتیجه نصرت الهی، ایمان، وحدت و استقامت دانست و گفت: هرگاه ملت در مسیر حق ایستادگی کند، وعده الهی برای یاری و پیروزی محقق خواهد شد.

آیت‌الله غفوری در پایان با اشاره به سخنان آیت‌الله جوادی آملی درباره پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: غلبه بر قدرت‌های استکباری، جلوه‌ای از امداد الهی و ثمره ایمان، مقاومت و تبعیت از ولایت است و ملت ایران با حفظ این وحدت و انسجام، به موفقیت‌های بزرگ‌تری دست خواهد یافت.