بازپرداخت یکساله سرمایه در گردش فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان واردمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش است؛ بهگونهای که بازپرداخت یکساله این تسهیلات در شرایط کنونی اقتصاد کشور، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد میکند.
وی افزود: ضروری است برای افزایش مدت بازپرداخت این تسهیلات یا اصلاح سازوکار اجرای آن، تدابیر مناسبی اندیشیده شود تا تولیدکنندگان بتوانند با دغدغه کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی محدودیتهای قانونی و اجرایی شبکه بانکی، تصریح کرد: هرجا که رفع این مشکلات نیازمند اصلاح قوانین یا پیگیری در سطح ملی باشد، نمایندگان مجلس آمادگی دارند از ظرفیتهای قانونگذاری و تعامل با دولت، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط برای رفع موانع استفاده کنند.
بیگدلی درباره تسهیلات تکلیفی نیز گفت: این تسهیلات با هماهنگی دولت، مجلس و بانک مرکزی تصویب شده و هدف از اجرای آن، پاسخگویی به نیازهای ضروری مردم است. منابع این تسهیلات در حوزههایی همچون ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن هزینه میشود و در نهایت نیز به چرخه تولید و اقتصاد کشور بازمیگردد.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری در پرداخت تسهیلات بانکی، خاطرنشان کرد: مردم با وجود مشکلات اقتصادی همچنان در کنار نظام و کشور ایستادهاند و شایسته است با تسهیل فرآیندهای بانکی و حذف موانع اداری، دسترسی آنان به خدمات و تسهیلات مورد نیاز با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی، اظهار کرد: بخش خصوصی کشور از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار است، اما هنوز حمایتهای لازم برای شکوفایی کامل این ظرفیتها فراهم نشده و لازم است زمینه نقشآفرینی مؤثرتر این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود.
وی با اشاره به برخی شاخصهای اقتصادی، خواستار بررسی دقیق عوامل مؤثر بر کاهش رشد اقتصادی شد و افزود: باید بهصورت کارشناسی مشخص شود چه عواملی موجب کاهش رشد اقتصادی شده تا با رفع این موانع، مسیر توسعه و رونق اقتصادی هموار شود.
بیگدلی در ادامه از عملکرد شبکه بانکی استان در تأمین مالی بخشهای مختلف قدردانی کرد و گفت: هرچند عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات قابل تقدیر است، اما صرف افزایش حجم پرداختها کافی نیست و باید آثار این تسهیلات در رونق تولید، توسعه کسبوکارها و بهبود وضعیت فعالان اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با طرح این پرسش که چه میزان از منابع بانکی به دست تولیدکنندگان واقعی رسیده است، افزود: باید بررسی شود که آیا واحدهای تولیدی و بنگاههای کوچک و متوسط بهراحتی به تسهیلات دسترسی دارند یا بخش عمده منابع در اختیار گروههای محدودی قرار گرفته است.
تأمین بهموقع نقدینگی و تسهیل فرآیندهای اداری مطالبه واحد تولیدی استان زنجان است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نیز با انتقاد از پیچیدگی فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی، گفت: مطالبه اصلی بخش خصوصی صرفاً دریافت وام نیست، بلکه تأمین بهموقع نقدینگی و تسهیل فرآیندهای اداری است.
صمد یوسفیاصل با اشاره به حضور مدیرعامل بانک گردشگری در این نشست، خواستار حرکت نظام بانکی به سمت تخصصیسازی پرداخت تسهیلات شد و افزود: بانکها باید به جای اتخاذ رویکردی یکسان، مزیتهای رقابتی هر شهرستان استان زنجان را در سیاستهای اعتباری خود مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: زیتون طارم برای ارتقای فناوری تولید و فرآوری، صنعت پوشاک خدابنده برای افزایش کیفیت، شیلات ماهنشان برای توسعه ظرفیتهای تولید، کفش هیدج، کشمش ابهر، حوزه فناوری اطلاعات و صنایعدستی زنجان از جمله چاقو، مس و ملیله، از ظرفیتهای ارزشمند اقتصادی استان هستند که باید مورد حمایت ویژه شبکه بانکی قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با تأکید بر اینکه تقویت تولید ضرورتی اجتنابناپذیر برای اشتغالزایی و افزایش رفاه جامعه است، گفت: با تجربه بیش از ۲۵ سال فعالیت در حوزه تولید، معتقدم شرایط فعلی تولید در کشور بحرانی است و در فضای اقتصادی موجود، فعالیتهای تولیدی در مقایسه با دلالی و واسطهگری کمترین میزان سودآوری را دارند.
وی تصریح کرد: مشکلات واحدهای تولیدی استان، محدود به چند بنگاه اقتصادی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای کلان اقتصادی دارد و اصلاح نظام بانکی و کاهش بروکراسی اداری میتواند نقش مهمی در رفع این مشکلات ایفا کند.
یوسفیاصل با بیان اینکه زمان دریافت تسهیلات برای تولیدکننده به اندازه مبلغ آن اهمیت دارد، افزود: طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات موجب میشود منابع مالی زمانی به دست تولیدکننده برسد که دیگر کارایی لازم را نداشته باشد؛ موضوعی که به تعبیر معروف، مصداق «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است.
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